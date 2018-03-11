MLB》大物菜鳥低迷 洋基打教：他得冷靜點

2018年03月11日 14:52 中時電子報 蔡銘仁

洋基菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)春訓持續低迷，《紐約郵報》記者金恩(George King.III)透露，有些球探看完他的表現，點出他揮棒不完全、信心也不足的問題，洋基打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)則認為，托瑞斯是太過求好心切了！

洋基昨1比3輸勇士，托瑞斯先發守二壘，1打數無安打，僅靠1次保送上壘。譚姆斯表示，托瑞斯總想一場比賽打4支安打，得讓自己冷靜點，「我告訴他『托瑞斯你能打，別做嘗試太多，我們知道你能做到什麼。』」譚姆斯不諱言，這名去年6月後就沒比賽的21歲小夥子，現有些焦慮。

譚姆斯也盡可能開導托瑞斯，盼他能放寬心，相信自己能做到什麼，「當他在二壘防區，他是最棒的，現在他才正要發光發熱。」托瑞斯競爭二壘，逐漸失去優勢，反觀能守二三壘跟外野的韋德(Tyler Wade)，表現獲得洋基總教練波恩(Aaron Boone)的肯定。

波恩表示，韋德在動作上做了微調，身體也變得更壯，他預期韋德會有更多機會表現，「高層很讚賞他的守備範圍，且他的腳程之快，也著實超乎我的預期。那速度是真貨，是他擁有的天賦。」春訓至今，托瑞斯出賽9場，打擊率1成50；韋德出賽11場，打擊率2成92。

(中時電子報)