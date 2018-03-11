MLB》大物菜鳥低迷 洋基打教：他得冷靜點

托瑞斯狀況低迷，反觀韋德(圖)春訓表現相當不錯。(美聯社)

友善列印
中時電子報

洋基菜鳥托瑞斯(Gleyber Torres)春訓持續低迷，《紐約郵報》記者金恩(George King.III)透露，有些球探看完他的表現，點出他揮棒不完全、信心也不足的問題，洋基打擊教練譚姆斯(Marcus Thames)則認為，托瑞斯是太過求好心切了！

洋基昨1比3輸勇士，托瑞斯先發守二壘，1打數無安打，僅靠1次保送上壘。譚姆斯表示，托瑞斯總想一場比賽打4支安打，得讓自己冷靜點，「我告訴他『托瑞斯你能打，別做嘗試太多，我們知道你能做到什麼。』」譚姆斯不諱言，這名去年6月後就沒比賽的21歲小夥子，現有些焦慮。

譚姆斯也盡可能開導托瑞斯，盼他能放寬心，相信自己能做到什麼，「當他在二壘防區，他是最棒的，現在他才正要發光發熱。」托瑞斯競爭二壘，逐漸失去優勢，反觀能守二三壘跟外野的韋德(Tyler Wade)，表現獲得洋基總教練波恩(Aaron Boone)的肯定。

波恩表示，韋德在動作上做了微調，身體也變得更壯，他預期韋德會有更多機會表現，「高層很讚賞他的守備範圍，且他的腳程之快，也著實超乎我的預期。那速度是真貨，是他擁有的天賦。」春訓至今，托瑞斯出賽9場，打擊率1成50；韋德出賽11場，打擊率2成92。

(中時電子報)

HBL》蘇嘉嫻猛飆29分 滬江女籃逆… HBL》破不了的小巨蛋魔咒 吳志偉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。