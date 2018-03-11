台電所變新亮點 漁村彩繪牆吸引民眾搶拍

斑駁圍牆脫胎換骨，變成「鯊魚衝破牆面」，民眾搶拍「被鯊魚吞噬」照片。（王文吉翻攝）

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台電梧棲服務所旁3D彩繪牆已具雛型，不時有民眾前來拍照打卡。（王文吉翻攝）

台電梧棲服務所與再生能源處鄰近西部沿海，長達68公尺圍牆長年被海風吹襲，牆面斑駁汙黑，有礙市容觀瞻，經與地方居民討論，決定彩繪8幅3D畫作，開筆至今已完成2幅，其中超擬真的「鯊魚衝破牆面，張大口作勢咬人」圖案，吸引民眾搶拍「被吞噬」照片。

台電梧棲服務所外牆面已完成底圖線稿工作。（王文吉翻攝）

台電台中區處副處長謝義隆表示，彩繪案獲得在地議員及立法院副院長蔡其昌支持，為符合當地居民對美化牆面的期盼，並塑造成打卡景點，特別邀請鄰近學校師生前來作畫，圖案以海洋世界、風力再生能源、漁村風情等三大主題，並透過3D技巧，邀請民眾與畫互動。

台電3D彩繪牆有超萌小白鯨。（王文吉翻攝）
台電3D彩繪牆有海龜、海豚、鯨魚及魚蝦等海洋生物躍上牆面，栩栩如生。（王文吉翻攝）

3D彩繪採「圖面連貫式整體作畫」，68公尺長、總面積約173平方公尺的畫布，將有海龜、海豚、鯨魚及魚蝦等海洋生物躍上牆面，目前已完成底圖線稿工作，開筆至今，部分彩繪已具雛形，預計於4月底完工。

頂寮里長鐘金水說，屆時將盛大舉辦牆面彩繪揭幕儀式，並邀請當地民眾及各界好友共襄盛舉，期盼與台電共同為海線創造另一處新地標，吸引人潮聚集，以重現海港繁榮景象。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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