色情業「新南向」11泰女自由行下海撈

萬華分局在昆明街一家旅館查獲11名賣淫泰妹，全都是以觀光免簽方式來台。〔警方提供〕

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警方逮獲應召站程姓負責人，並扣獲大批保險套。〔警方提供〕
警方扣獲泰妹手機，內有業者傳發的教戰手冊。〔警方提供〕

政府大搞新南向開放泰國民眾免簽來台，國內色情業者大力引進泰妹以觀光名義入境賣淫，北市萬華分局漢中所日前執行「淨城掃黃」行動，就在昆明街一家旅館，一口氣逮獲11名賣淫泰妹，依社維法裁罰後移交移民署專勤隊收容等候驅逐出境。

政府新南向開放泰國等東南亞國家免簽來台，不僅沒有增加實質觀光人數，反而還成為國內色情業者開闢新市場的重要資源，應召業者赴泰國大舉招攬泰妹，利用觀光名義來台賣淫，市場需求日盛，讓業者荷包滿滿，賺得笑呵呵。

業者同時利用LINE大打廣告攬客，提供泰妹照片、三圍、服務內容及價格等訊息，供嫖客挑選，每次交易3200元至4000元不等，方便安全讓尋芳客趨之若鶩。

萬華分局漢中所執行「淨城掃黃」工作，日前獲報昆明街1家旅館內，出現大批泰籍賣淫女在旅館內接客，警方經會同台北憲兵隊多日布線查訪，掌控確實證據後，報請台北地檢署申請搜索票，日前動員在旅館執行搜索，在其中1間房內，發現1名泰妹正準備和蔡姓嫖客進行性交易，警方隨將2人控制。

稍後，應召站程姓負責人現身要收取泰妹嫖資，並發送保險套、潤滑液等用品，被警方一併逮捕，程嫌坦承經營應召站，雇請泰妹賣淫，警方隨即在程嫌帶領下，尋獲其它10名泰妹，全部帶回偵詢後，依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦，並依違反社維法裁罰後移交移民署專勤隊收容等候驅逐出境。

(中時)

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