311地震七周年 日感念馬英九當年溫暖言語

2018年03月11日 15:24 中時 陳建瑜

日本台灣交流協會今舉行「311東日本大地震七周年追悼感恩會」，外交部長吳釗燮與台日關係協會會長邱義仁均出席追悼。日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫表示，無法忘記當時馬英九總統親自在電視上以溫暖人心的言語呼籲，讓捐款在短時間內超過200億日圓，體認日台特別情誼，這是日台關係上的一個轉捩點。

台日關係協會前會長李嘉進、總統府前祕書長楊進添、駐日前代表馮寄台、司法院前院長賴浩敏等多位政界今出席追悼感恩會。

沼田幹夫表示，在日本特別重視人逝世一周年、三周年、七周年及十三周年的忌日。今天，謹和重要的友人也就是台灣的各位，共同向地震罹難者的家屬表達衷心的追悼之意。

沼田幹夫指出，七年前，當時的總統馬英九、副總統蕭萬長、行政院長吳敦義及今天出席的外交部長楊進添等位居要職親自呼籲捐款。他們無法忘記當時馬英九親自在電視上以溫暖人心的言語呼籲：「日本是我們重要的友人，朋友現在面臨困難，大家有義務給予支持」，在此呼籲下，全台的朋友在短時間內捐款超過200億日圓。

沼田幹夫強調，各位的支持帶給日本人無比的勇氣，也讓他們再次有機會體認到日本和台灣之間特別的情誼，這是日台關係上的一個轉捩點，謹藉此場合再次向台灣朋友表達誠摯謝意。

沼田幹夫說，日本的災區持續穩健邁出復興的步伐，特別是受到地震、海嘯再加上核災影響的福島縣人民也在各位的支持下朝復興支路踏實前進。如今，地震前的農地已有超過84%恢復耕作，這些農產品已在日本全國告地被消費。

代表我國政府的邱義仁致詞時表示，311大地震至今已7年，「這對我們來講，也許只是一眨眼的事情」，但他相信對於在地日本人民應該是非常辛苦艱難的過程。

邱義仁說，去年台灣有一些年輕人到福島地區拍攝紀錄片，記錄他們的生活、重建、工作，從影片中可看到福島人民是那麼辛苦，但又抱持著非常進取，抱持非常強的意志力在奮鬥生活，這給很多人很大的啟示，相信也可以給現在正在受苦的一些花蓮人民帶來一些激勵作用。

邱義仁指出，地震這麼大的災害可以看到人一些無窮的潛力，這些都是人類往前走的最大動力，再度向福島人民致意，也謝謝日本這段時間對台灣許許多多的幫忙。

沼田幹夫致詞完後，現在也與日本同步默哀一分鐘，最後讓現場來賓分別獻花表示哀悼。離去前，吳釗燮特別與沼田幹夫進到一個小房間閉門換談近10分鐘，而邱義仁則直接離去。吳釗燮出來後，面對媒體追問漁權等相關問題並未回應。

(中時)