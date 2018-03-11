原能會重申：蘭嶼核廢料最快4年後開始運回台電

2018年03月11日 15:42 中時 廖德修

針對311「面對核電代價、翻轉能源未來」廢核遊行，原能會表示，認同民間團體的訴求，在守護安全的職責下，已將「如期廢核」及「核廢處理」的安全監督做為重要施政主軸，原能會的積極作為如下：

有關核廢三法的立法訴求原能會表示認同與支持，核廢三法相輔相成，《核廢料管理法》、《組織法》與《管制法》等核廢三法，可強化核廢料管理法制基礎，有助於妥善解決核廢問題。

核廢料管理法方面，世界各國主要由經濟及能源部負責，原能會已函請行政院國家永續發展委員會「非核家園推動專案小組」列為優先討論議題。《核廢料營運專責機構組織法》方面，經濟部已提報《行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例草案》，並經行政院送請立法院列為優先審議法案。《放射性物料管制法》修法部分，原能會已於2016年3月完成修法草案。

有關蘭嶼貯存場遷出機制部分，台電公司於2016年底提出「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，原能會要求台電公司應於2022年2月前開始將蘭嶼核廢料運回產生地，即台電核能電廠，搬遷作業時間4年，共9年完成遷場。

或在2025年2月前開始將蘭嶼核廢料送至集中式貯存設施貯放管理，搬遷作業時間4年，共12年完成遷場。原能會並於2017年9月將「積極推動蘭嶼貯存場核廢料遷場作業」，函請非核家園推動專案小組列為優先討論議題，並將集中貯存列為積極優先推動方案，以儘早遷出蘭嶼核廢料。

有關建立社會對話及公民參與部分，原能會已建置公眾參與平台，邀請地方政府與公民團體參與，並將持續辦理各項有關審查說明會、訪查活動及環境輻射平行監測作業。行政院國家永續會已設立非核家園推動專案小組，邀集地方及公民團體代表參加，作為政府與民間溝通協調平台，並將核廢處理列為重要要項。

有關擬定核廢料處置可行時程表部分，原能會已要求台電依《物管法》提報「低放射性廢棄物最終處置計畫書」及「用過核子燃料最終處置計畫書」，擬定具體時程切實推動。

另外，原能會已完成核電廠除役及核廢料管制時程整體規劃，願與民間團體共同監督台電積極面對核廢料問題，儘早妥善解決。

(中時)