不只陳嵐舒！拍照打卡成全民運動 他曝咖啡店老闆「6大苦水」

2018年03月11日 15:35 中時電子報 簡怡欣

樂沐主廚陳嵐舒前幾天為自家餐廳畫下句點，聲明稿中吐露對台灣流行飲食文化的心聲，凸顯出當代追求拍照打卡的網路風潮。在這股熱潮中，也衍伸出不少「各種光怪陸離現象」，就有職能治療師在網路曝光多家咖啡店老闆的「6大苦水」。

時下盛行「相機先食，手機先拍」，職能治療師「王獅子」經營網路部落格多年，不時分享優質咖啡店資訊，也讓他有機會聽見咖啡店老闆的心聲，因此統整出6件「IG網美美注意事項」，希望消費者上門時多多尊重店家。

1. 不要只顧著拍照。

其實頗多東西都不能放，不要每次都等到全上才開吃。咖啡的奶泡會分層，冰塊會融化，奶油會軟化，冰淇淋會崩塌，熱的東西會變涼，冰的東西也會變涼。肉會老會不新鮮，食材泡久會軟。東西不在最佳時刻品嘗，那就不要怪罪東西不好吃了。

2. 不要浪費食物。

不要為了拍照好看就點一堆，如果有工具人幫你吃完就算了，要不然就提升自己的胃容量。 不要東西都吃一兩口就放著，最後回家說好~好~吃。糟蹋食物阿！討債！(台語：浪費)

3. 不要影響其他客人

拍照問一下，店內東西別亂移位，盆栽別挪動，花草別亂折。店家的杯盤也不要亂擺，也不要一直把瓷盤擺地上，摔破會心痛啊。要沒有恥力的站很高拍，躺著拍，嘟嘴自拍，擺拍，穿很少拍，三七步拍，不看鏡頭拍，葉佩雯拍，拿大砲拍，架燈棚拍，也不是不行，就是要先問過店家，看場合看臉色。不要客人吃個東西還被你閃，要讓你路，讓你座位，東西都被你移去還要一直跟你喊抱歉抱歉不好意思擋道。

4. 不要亂下評論

環境1顆星、服務1顆星、美味1顆星，CP1顆星，請問是衛生稽查人員還是米其林評鑑人員！？當然沒有說不能批評或評斷。但是推論要有根據，評論要做到客觀。尤其是服務這塊有的時候真的是就你最雖小。然後不要亂捧店家，也不必打死店家。主客之間多點互信不是很好嗎？

5. 要尊重店家

店家有甚麼規定就照他規定，規定不要離席拍照就不要站起來，哪邊不能拍就不要偷拍，規定有低消就是點低消，店家制止一定不會有好臉色的。你可以不喜歡，不能不尊重。

6. 要充實技能

不管是對於食物的感官鑑賞能力，拍照技術，抑或文字內涵都行，最重要是要提升腦容量。

最後，他也強調，其實自己也會有超過地方，但是事後就要自我檢討有沒有不尊重的地方，或是要有道歉的勇氣。但是不要都不改還很理直氣壯阿。

發文一出，吸引近百人轉發分享，除了有網友留言，「好一針見血」、「根本很多路人內心OS」、「台灣米其林水水指南」，還有咖啡店員工回應感嘆，「真的香菇」。

※「IG網美美注意事項」經作者授權使用※

(中時電子報)