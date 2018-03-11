民眾怨手機訂不到車票 台鐵籲用官方訂票APP

2018年03月11日 15:46 中時 王思慧

網路有不少可以訂台鐵車票APP系統，但亂象也不少。有民眾用民間建置的APP訂票，顯示訂票成功，但根本沒訂到票，甚至到台鐵售票窗口討公道。台鐵表示，請民眾多加利用官方「台鐵e訂通」，除可查看列車即時資訊，若有重大事故，也會有推播，訂票也更有保障，目前已有43萬人次下載使用。

台鐵資訊中心主任彭坤炎表示，為讓民眾更方便訂車票，2014年7月台鐵建置官方訂票APP「台鐵e訂通」，訂完票可直接與銀行連結付款，不用擔心付款失敗，餘票資訊也是最準確；還可查看列車即時資訊，了解要搭乘的列車位於哪一站，及誤點資訊等；若有重大天災、事故延誤，也會有推播告知使用者。

另外，還有餘票查詢功能，若民眾不知道哪個班次適合，只要輸入時間，看還有哪些班次可搭，可直接訂票；訂票紀錄夾也有取票提醒、發車提醒，使用者可加入行事曆，避免錯過時間。彭坤炎說，跟非官方相比，台鐵官方APP可提供的服務更多，也較完善。

至於防駭機制部分，彭坤炎指出，有的程式會故意跳過訂票驗證碼，台鐵就會阻擋，現在也阻止非官方APP連進台鐵官網餘票查詢，僅提供時刻表。

不過「台鐵e訂通」目前尚未普及，彭坤炎說，有民眾回饋意見，表示APP的辨識度不高，很容易就下載到非官方APP，希望民眾認明鐵路局的標記，且因為是純粹功能服務，沒有任何廣告插撥，也無盈利問題，只要看到有廣告就不是官方APP。

彭坤炎強調，由於手機網路情況，根據所在地區有所不同，也會影響連線，因此民眾除查看網路穩定度外，也要記得再確認一下是否成功訂票。

關於今年春節車票訂購狀況，彭坤炎說，整個訂票網路系統提升，也有做訂票流量管制，因此民眾反應一半以上好評，會繼續努力；同時鼓勵常搭台鐵的民眾加入會員，熱門時段第一波訂完後，在第二波釋票時，會主動通知會員，可優先媒合訂票。

常搭乘台鐵的羅姓民眾表示，交通部可整合台鐵、高鐵、捷運等，共同開發官方APP，讓民眾更方便查詢時刻表、搭車、訂票。

(中時)