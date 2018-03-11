富春國小新生說明會 親子闖關體驗創客教育

2018年03月11日 15:46 中時 王文吉

校方設計「四兩撥千金」，讓學童體驗自造彈珠檯的撥珠子樂趣。（校方提供）

第6關「勇往直前」，學童體驗操控智能循跡車，循著地上的黑線，作八字形繞行或過連續髮夾彎。（校方提供）

富春國小教師自行研發「滑步車」，並設計風火輪關卡，讓孩子體驗滑行樂趣。（校方提供）

富春國小教師自行設計石虎滑步車，坐墊以廢棄的牛仔褲褲管裁切，自行繃皮製成。（校方提供）

進入招生選校旺季，各校紛拋亮點，吸引家長青睞，擁有「自造教育及科技中心」及「國小科技領域前導學校」的豐原區富春國小，11日舉辦新生家長說明會，特別設計「科學創客闖關」活動，讓親子體驗辦學特色，家長會並提供好禮三重送，吸引家長送孩子到校就讀。

校長李秀櫻親自進行校務分享說明，接著由鄭宏吏主任示範花式飛機表演，吸引家長和學童的目光。科學教育初體驗後，校方設計「百發百中、吹夢巨人、我是神射手、風火輪、四兩撥千金、勇往直前」等6個寓教於樂的關卡，讓孩子了解教學理念，並爭取家長的認同。

李秀櫻特別介紹，各關的設計用意，其中風火輪關卡的「滑步車」是該校教師自行研發，從木板開始裁切，經上漆、彩繪及組裝等製成，利用5次假期，打造而成。她並頒贈雷切創意鑰匙圈給過6關的學童，鼓勵孩子自己組裝鑰匙、書寫姓名，就是一個獨一無二的掛牌。

家長對於闖關體驗給予高度肯定，徐旻祺表示，富春國小麻雀雖小五臟俱全，多元化的教學方式及創客內容，是她孩子就學的首選。廖仁照稱讚該校設立自造教育中心，從小培育孩子「自己動手做」的實驗精神。劉淑芬說，孩子就讀幼兒園時，就感受到校長辦學用心，能從附幼銜接到國小部，讓她很放心。

(中時)