搜救天眼更銳利！陸北斗導航精準度達「公尺」

2018年03月11日 15:59 中時電子報 何宜玲

中國北斗衛星進入了2018年密集發射期，未來2年即可完成全球網路的布局，搭配北斗系統新創的「短報文」搜救功能，它的位置報告甚至可以精準到「公尺」，未來將能提供航海、航空和陸地使用者更多便利。

根據大陸央廣網指出，北斗導航系統的副總設計師楊元喜表示，相較於北斗2號，北斗3號的覆蓋範圍更廣，精準度也提高，更加可靠。北斗3號衛星的覆蓋範圍已經可以遍及全球，並且增加了全球搜救功能，它的精準度還提升到「公尺」，比過去的公里級更晉一級。未來將讓世界各國執行搜救任務時，更加精確地找到目標，救援更加便利。

大陸在西昌衛星發射中心用長征3號乙運載火箭，成功發射2顆北斗3號衛星。（圖/新華社）

中國預計在今年底發射18顆北斗3號衛星，能夠完成基本建設，到2020年底時，即可完成發射30顆，建立全球網路。

楊元喜說，與其他導航系統相較而言，更比GPS多了全球短報文的搜救功能，將來還會搭載其他空間環境監測的功能，以及自主導航的系統，也就是說北斗衛星將可以自主的偵測軌道，這些都是目前其他導航尚未具備的功能。

2017年底，中國北斗系統已成功加入了國際搜救衛星系統，國際標準搜救組織只提供了公里級的搜救精準程度，但是中國的北斗系統讓搜救衛星可以到達「公尺」的精密度。

(中時電子報)