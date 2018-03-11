搜救天眼更銳利！陸北斗導航精準度達「公尺」

中國北斗3號衛星的全球搜救精準度再提高，讓陸海空救援團體的天空之眼更加銳利。(示意圖/Shutterstock)

友善列印
中時電子報

中國北斗衛星進入了2018年密集發射期，未來2年即可完成全球網路的布局，搭配北斗系統新創的「短報文」搜救功能，它的位置報告甚至可以精準到「公尺」，未來將能提供航海、航空和陸地使用者更多便利。

根據大陸央廣網指出，北斗導航系統的副總設計師楊元喜表示，相較於北斗2號，北斗3號的覆蓋範圍更廣，精準度也提高，更加可靠。北斗3號衛星的覆蓋範圍已經可以遍及全球，並且增加了全球搜救功能，它的精準度還提升到「公尺」，比過去的公里級更晉一級。未來將讓世界各國執行搜救任務時，更加精確地找到目標，救援更加便利。

大陸在西昌衛星發射中心用長征3號乙運載火箭，成功發射2顆北斗3號衛星。（圖/新華社）

中國預計在今年底發射18顆北斗3號衛星，能夠完成基本建設，到2020年底時，即可完成發射30顆，建立全球網路。

楊元喜說，與其他導航系統相較而言，更比GPS多了全球短報文的搜救功能，將來還會搭載其他空間環境監測的功能，以及自主導航的系統，也就是說北斗衛星將可以自主的偵測軌道，這些都是目前其他導航尚未具備的功能。

2017年底，中國北斗系統已成功加入了國際搜救衛星系統，國際標準搜救組織只提供了公里級的搜救精準程度，但是中國的北斗系統讓搜救衛星可以到達「公尺」的精密度。

(中時電子報)

大陸火星探測器氣動設計已完成 … 陸人大常委會報告：堅決遏制反對…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。