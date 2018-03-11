風靡日本的沖繩美容料理！每個女孩都應該來一碗「粉紅湯」

2018年03月11日 15:54 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 黃绣雅、編輯

沖繩百歲人瑞與人口比例是全球最高，女性的平均年齡竟然高達87歲！吃原型食物、吃食物原味，是日本人吃出自然美肌與健康力的重要祕訣。含豐富鐵質的紅鳳菜，在台灣通常都蒜頭爆香或配薑絲去炒，沖繩則喜歡搭配海鮮，例如熱量低的透抽，或是搭配豆腐做成一道具有飽足感又美容養顏的湯。

《日本人都在吃 年輕10歲的沖繩美容料理》（圖／樂時尚／大大創意）

「粉紅湯（紅鳳菜味增湯）」

◎食材：

紅鳳菜1束、洋蔥半顆、嫩豆腐半盒、紅蘿蔔少許、柴魚粉4g、白味增20g、水700g。

◎做法：

1.紅鳳菜洗淨後只取葉子，洋蔥、紅蘿蔔切薄片，嫩豆腐切成一口大小。

2.鍋裡倒水開火，加柴魚粉和所有食材，煮熟後再加豆腐。

3.豆腐熟了就加味增，用筷子和開味增，就完成了！

◎營養功效：

•紅鳳菜：

含高鐵，有豐富的維他命B1、B2、蛋白質、維生素。可以改善水腫、生理痛、治咳血。對女孩來說是最好的補血料理。

•洋蔥：

讓消化液分泌順暢，增加新陳代謝。

•豆腐：

是優良的蛋白質來源。可以代替豬肉，控制肉類攝取量，減少中性脂肪、降低食慾，是女孩漸肥時期的好朋友！

本文節錄：《日本人都在吃 年輕10歲的沖繩美容料理》出版社：大大創意 作者： 梨梨亞

(中時電子報)