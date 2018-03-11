風靡日本的沖繩美容料理！每個女孩都應該來一碗「粉紅湯」

《日本人都在吃 年輕10歲的沖繩美容料理》（圖／樂時尚／大大創意）

友善列印
中時電子報
文／樂時尚 黃绣雅、編輯

沖繩百歲人瑞與人口比例是全球最高，女性的平均年齡竟然高達87歲！吃原型食物、吃食物原味，是日本人吃出自然美肌與健康力的重要祕訣。含豐富鐵質的紅鳳菜，在台灣通常都蒜頭爆香或配薑絲去炒，沖繩則喜歡搭配海鮮，例如熱量低的透抽，或是搭配豆腐做成一道具有飽足感又美容養顏的湯。

《日本人都在吃 年輕10歲的沖繩美容料理》（圖／樂時尚／大大創意）

「粉紅湯（紅鳳菜味增湯）」

◎食材：

紅鳳菜1束、洋蔥半顆、嫩豆腐半盒、紅蘿蔔少許、柴魚粉4g、白味增20g、水700g。

◎做法：

1.紅鳳菜洗淨後只取葉子，洋蔥、紅蘿蔔切薄片，嫩豆腐切成一口大小。

2.鍋裡倒水開火，加柴魚粉和所有食材，煮熟後再加豆腐。

3.豆腐熟了就加味增，用筷子和開味增，就完成了！

◎營養功效：

•紅鳳菜：

含高鐵，有豐富的維他命B1、B2、蛋白質、維生素。可以改善水腫、生理痛、治咳血。對女孩來說是最好的補血料理。

•洋蔥：

讓消化液分泌順暢，增加新陳代謝。

•豆腐：

是優良的蛋白質來源。可以代替豬肉，控制肉類攝取量，減少中性脂肪、降低食慾，是女孩漸肥時期的好朋友！

本文節錄：《日本人都在吃 年輕10歲的沖繩美容料理》出版社：大大創意　作者： 梨梨亞

(中時電子報)

富春國小新生說明會 親子闖關體… 台灣連鎖珍奶評比！網友最推這3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。