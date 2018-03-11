53歲崔佩儀拼生女！停經兩年又來大姨媽

崔佩儀53歲拼生女。（林淑娟攝）

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崔佩儀53歲拼生女。（林淑娟攝）

53歲的崔佩儀11日錄中天《小明星大跟班》前受訪，透露最近正在進行減重及「做人」計劃！她說，原本是在醫生的建議下補充女性賀爾蒙，結果已停經快兩年的她，一吃賀爾蒙就來月經，剛好老公這些年一直都說很想要有個女兒，所以她與老公最近真的蠻努力「做功課」，想再生個小孩，暫時會以自然懷孕為目標，「當初懷貝克宇時就是自然懷孕，看我臀部就知道空間很大，就隨緣！」

不過她坦言現在這麼胖（81公斤）懷孕確實危險，加上之前健康檢查時醫生提醒她中度脂肪肝，必須瘦身，所以最近每天快走40分鐘，「最近好多人都瘦了！小禎也是！有點被激勵到！」她也動念要做縮胃手術，但覺得老公肯定不會同意。她說這一年多來又胖了4公斤，主要是代謝出問題，因為她有甲狀腺低下，體質易疲累、發胖，「今天穿這樣出門，還被兒子說很像懷孕」。

不過14歲的兒子貝克宇則怕爸媽對他的愛被分掉，還說如果弟弟或妹妹將來上幼稚園，人家可能會以為是他的小孩，所以反對媽媽再生。

目前的身體狀況是否適合懷孕？崔佩儀表示，醫生說她身體狀況OK，骨質密度也夠，但應該先瘦身，因為太胖會喘不過氣，加上媽媽生前有呼吸睡眠中止症，她擔心自己也可能有。

169公分的她說當年演花系列時平均體重48到52公斤，38歲生貝克宇時，進產房量也才79，「現在還比懷孕時胖！」

(中時)

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