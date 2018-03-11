《甄嬛傳》名列十大神劇 孫儷曝開播前評價負分被罵老又醜

孫儷飾演的甄嬛。（中天）

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孫儷飾演的甄嬛。（中天）
孫儷飾演的甄嬛。（中天）
孫儷飾演甄嬛。（中天）

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》被大陸網友列為百播耐看的「十大神劇」之一，中天娛樂台3月12日起播出這部經典宮鬥大戲。飾演女主角甄嬛的孫儷，也以此劇奠定電視劇一姐的地位，但孫儷自曝《後宮甄嬛傳》片花剛曝光時罵聲不斷，網路評價只有負分，「太多人說這什麼爛戲，能看嗎？那麼醜那麼老的人演甄嬛」，但她看了也不生氣，「我知道自己沒那麼老，也沒那麼醜，雖然不靠顏值工作，也沒那麼不堪，所以沒關係。」

孫儷劇裡用盡心機，戲外的她卻簡單直率，她直言不想要電視劇一姐的稱號，「我覺得做第一名很累，我永遠不要做第一名，我喜歡前面有目標，喜歡別人在我前頭」，她認為有目標才有進步空間，第一名反而容易失去方向。對於外界稱孫儷可靠《後宮甄嬛傳》打下的口碑吃一輩子，她開玩笑說：「播出之後也沒人給我發獎金，我拿什麼吃呀？不好好拍戲我吃什麼？」

不僅演技出眾，孫儷更被好友說是「苦行僧」，對自己嚴格自律，拍戲時怕臉上長痘，完全不吃任何辛辣、油炸食物，盡可能每天晚上10點半入睡，早上6點半起床，睡前一定會翻一遍劇本，確認第二天的拍攝行程，不拍戲時每天早上會運動一個半小時。此外，孫儷對養身也頗有研究，不僅幫老公鄧超回春，從「老肉變回鮮肉」，更幫經紀人5個月鏟肉37公斤，她近日接受雜誌訪問時透露，自己對吃不太要求，「只要把菜和肉燙熟了就能吃，每天重複也沒問題」，因為只要知道食物有營養，不管第一口口感如何，也能越吃越好吃。

不過孩子需要兼顧營養，老公也不見得照單全收，孫儷說：「鄧超相對來說喜歡多一點變化，我這種吃法對他們來說是很大的挑戰！」她說每次到超市，看著各種美味的食材和調味料，就會燃起下廚的熱情，在今年洋洋灑灑的新計畫中，有一項就是學做義大利菜，她透露已經找好師傅，過完年就開始。

(中時)

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