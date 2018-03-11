要圓飛翔的夢 女高中生赴美攻讀航空

2018年03月11日 16:41 中時 徐養齡

孫沛謙在英語話劇活動展現語言長才。（徐養齡翻攝）

「我要飛得更高更遠！」新竹市建功高中學生孫沛謙從小受到當空姐母親的影響，盼能有朝一日一圓飛行夢，她築夢踏實，克服語言障礙，錄取有航空界哈佛大學之稱的美國安柏瑞德航空大學，並獲5000美元（折合約15萬台幣）獎學金。

就在多數學生忙著拚大學繁星、申請入學、七月指考之際，孫沛謙選擇走自己的路，選擇赴美攻讀航空大學，然而準備申請入學的資料與國內大學方式迴異，最困難的是要呈現具深厚基礎語言能力，並透過自傳表達。

「為了夢想，值得一拚！」孫沛謙說，準備申請入學的文件並不輕鬆，起初怎麼寫都不滿意，擔心會被學校退件，幸好班導師張琇雲大力支持，還親自指導她完成最困難的自傳，甚至執筆寫推薦信，成為她能順利錄取並獲得獎學金的重要關鍵。

張琇雲表示，沛謙在校表現積極、正向，在班上擔任班長之外，更積極參與英語相關活動，如學校規畫的「英文之夜」，沛謙與同學們從準備服裝、場布、排演台詞，到登台演完整齣英語戲劇，克服多數台灣學生對外語的恐懼。

孫沛謙坦言，同學間絕大多數都在準備國內大學申請或為指考備戰，能彼此提供升學意見，但要申請國外學校，則不得不單打獨鬥，曾遭遇不少質疑與挫折，使她猶豫在現實與夢想間，最後仍決定朝理想邁進。

她說，會想走上飛行這條路，是受到當空姐母親的影響，從小看著母親飛往世界各地，令她好生羨慕，不過她的夢想再大一些，想成為少見的女性機長，駕著民航客機翱翔天際。

(中時)