汽、柴油降價0.2元

2018年03月11日 16:40 工商 彭暄貽

受到利比亞油田供應受阻、市場擔憂美國調高部分商品進口關稅恐引發貿易戰，及頁岩油產量增加、沙國調降售至亞洲阿拉伯輕原油官價等因素影響，國際油價震盪下跌；中油、台塑化（6505）宣布調降各式汽、柴油價格每公升各0.2元。

調整後，中油參考零售價為92無鉛汽油每公升26.1元、95無鉛汽油每公升27.6元、98無鉛汽油每公升29.6元、超級柴油每公升23.9元。

另，台塑化12日凌晨1點起，92 無鉛汽油每公升26.1元、95+無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油29.6元、超級柴油23.6元。

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶63.52美元下跌至62.41美元，新台幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算降幅為1.37％，汽、柴油每公升應各降0.2元。

美國原油日產能創新高，加上美國總統川普(Donald Trump)計畫課徵鋼鋁關稅，引發貿易戰議題再起，衝擊國際油價回檔修正，紐約商品交易所4月西德州中級原油(WTI)3月8日下跌1.7％，報60.12美元/桶，創逾3周來最低點。

分析師認為，目前正處於冬季用油旺季尾聲，煉油廠陸續歲修，預期美國原油庫存短期內增加的可能性較高。惟中長線來看，全球經濟同步成長、OPEC(石油輸出國組織)持續減產，以及原油供給速度恐無法滿足需求等三大理由，並不看淡油價後市。

據EIA在2月份短觀油價展望報告，EIA再次調高油價預期，預估今年布蘭特及西德州原油價均價各為每桶62、58美元；不過，今年第3季前，布蘭特及西德州油價有可能下跌至每桶60、56美元。

(工商)