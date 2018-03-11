新北市新住民嘉年華 展現多元文化

2018年03月11日 16:41 中時 王揚傑

市長朱立倫參加新北市新住民嘉年華會，與各國新住民合影。（王揚傑攝）

來自越南的新住民阮清水製作的3D立體果凍花有如藝術品。（王揚傑翻攝）

新北市新住民嘉年華會今（11）日上午在板橋435藝文特區熱鬧登場，市長朱立倫也到場與來自各國的新住民朋友同樂，歡迎大家成為新北市大家庭的一份子，下一代也在這裡快樂成長，讓新北市展現出世界一家與多元文化。

朱立倫表示，看到現場許多來自於東南亞各國，或者是歐美、非洲、中國大陸、日本、韓國等國家的新住民朋友，大家都成為新北市民，現在有超過10萬名的新住民人口，如果再加上新住民之子，人數更多，非常感謝大家讓新北市更精彩，讓台灣多元文化充分展現。

現場邀請以殊勳歸化國籍的巧克力神父高福南神父、織品之母輔仁大學羅麥瑞修女及新北文學奬雙料獲奬人新住民二代子女柯采玉同學一同參與。除了舞台上精彩的表演，現場40個攤位近百道異國美食料理，讓大家不用出國就可以吃到，也讓新住民朋友們「在新北，就能看見故鄉。」

來自越南的新住民朋友阮清水，她親手製作的3D立體果凍花吸引許多人目光，晶瑩剔透的果凍花，精緻到像件藝術品，讓人完全無法想像是可食的果凍。

民政局表示，新北市各戶政事務所每年開辦10班「新住民生活適應輔導班」，除了有「新住民嘉年華」活動，帶領新住民及眷屬走出教室，增進新住民家庭間親子互動，另外還安排了居留、定居及就業面談技巧、親職與子女教育活動、嬰幼兒照顧等課程，歡迎有需要的新住民朋友向各戶所洽詢上課時間。

(中時)