水喝多了會致命？ 研究：恐傷及大腦！

2018年03月11日 16:40 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「水」是每個人每天都會喝的，不過你知道人一天到底要喝多少量的水？喝多少量的水才是合適的？其實每個人的攝取量都是因人而異，並不是「多喝」就有益身體，現在更有國外研究指出，水喝多了恐怕會對人體的腦神經造成不良影響。

根據早安健康報導，澳洲蒙納士大學和墨爾本大學的共同研究項目，在《美國國家科學院院刊》刊出，他們的研究結果推翻了我們對於喝水的既有觀念，人體為了維持體內適當的水分，在攝取過多時，腦部會產生排斥反應，進而可能會造成吞嚥障礙，影響生活中的正常進食。

運動後須多補充水分。

且研究更指出，運動或其他勞力完後的「口渴」所做的喝水動作，和水分充足、一點也不渴時仍喝水相比，後者比前者所需的力氣多了3倍，在功能性磁共振造影的成像顯示，在後者的狀態喝水時，控制食慾的腦前額葉皮質的活動更活躍，這容易造成腦神經異常，而可能造成非器官損害的吞嚥障礙。

以往，大家也都知道，水分攝取過多易引發「急性水中毒」，會有低納血症、痙攣、昏睡，甚至惡化成重症致死的可能，因此喝水的時機點與喝的量，都需要多加注意，比起強硬執行每天一定要喝到定量的水，不如好好傾聽自己的身體、觀察訊息和徵兆，在正確時間補充適量的水分。

所以應該要怎麼喝呢？可以根據以下三個不同因素來做考量：

1、年齡與體重

• 30歲以下：體重（公斤）×40＝建議喝水量（毫升）

• 30歲～55歲：體重（公斤）×35＝建議喝水量（毫升）

• 56歲以上：×體重（公斤）30＝建議喝水量（毫升）

年紀不同喝水的量也不同。

2.運動量

據美國運動醫學會的建議，從事30分鐘的運動，那該日水分攝取量最好增加350毫升；衛福部也提醒，健康成年人的每日水量最多不超過3500毫升。

3.飲食

我們的飲食習慣也會影響到每日應補充的水量，像吃了水份含量高、但其實有利尿效果的食物（例如大白菜、咖啡等飲品等等），可以幫助體內排出老廢物質和囤積水分，也還是要補充適量的水分；而在我們攝取過多的鹽分時，身體為保持組成平衡，也會消耗水分、容易覺得渴、血壓上升，這時候除了喝多一點的水之外，也要開始控制飲食和口味的調整了。

(中時電子報)