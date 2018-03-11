國小附幼師不當管教學童 校方明啟動專案調查

2018年03月11日 17:16 中時 李其樺

基隆深澳國小附設幼兒園呂姓教師，日前遭家長投訴對學童不當管教，事後校方將呂姓教師記申誡處分並調離現職；同時，明（12）日學校將組成專案小組啟動不適任教師調查，若調查屬實，呂姓教師可能將失去教職工作。

深澳國小附設幼兒園呂姓女教師日前遭投訴，以當眾自打嘴巴方式懲罰不乖的學童，還要求學童罰站進食、不能上廁所等，造成多名學童恐慌，該班級有28名學童，其中24位學童的家長聯合投訴，事後校方依法將呂姓教師記申誡並調離原單位；校方和家長達成共識，現階段呂姓教師不得出現在幼兒園，避免對學童造成二次傷害。

據悉基隆市府教育處日前寄發公文給深澳國小，要求學校在48小時內組成專案小組，深澳國小將在明天下午2點啟動不適任教師調查，成員包括校長、基隆市府教育處代表、教師會代表、行政代表、家長會代表，以及受害幼兒園班級2名家長代表，最快15天到30天內調查結果會出爐。

對此深澳國小家長會長黃閩琪表示，目前為止對於學校和基隆市府教育處的處理態度和作法給予肯定，基本上受害家長提出的訴求都有做到，由於他身兼家長會發言人，也非受害家長之列，因此他不會加入調查小組；未來家長會將持續追縱本案調查結果，還給受害學童公道。

(中時)