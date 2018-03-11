普丁的超級武器之一：空射超音速飛彈

2018年03月11日 16:57 中時電子報 江飛宇

俄羅斯總統普丁在上週表示，俄國的各式武器是世界最頂級的，其中他提到一種「空射超音速反艦飛彈」，在相關的介紹影片我們得知，那是由MiG-31戰機所攤帶的KH-47M2「匕首」（Kinzhal）超音速反艦飛彈，之後俄國空軍也公布了相關的說明。

俄羅斯空軍稱，匕首超音速反艦飛彈已經進行了250多次的試射，執行任務的機組人員，也在日夜不同的天氣條件下試驗，已證明匕首飛彈的可靠與精準。聲明還稱，由MiG-31與匕首飛彈所搭配的這種空射反艦系統，在世界上相當獨特，放眼全球沒有其他類似可比較的武器。俄國衛星網也公布了影片，不過對匕首飛彈加了部分霧化處理。

The Drive分析，普京所吹捧的匕首超音速反艦飛彈，看起來完全就像9K720伊斯坎德爾短程彈道飛彈(北約名：SS-X-26岩石)。這兩型飛彈有外型完全一致，大小、整流罩都沒有差異。只是9K720是從地面發射，而匕首改成戰機攜帶發射。

MiG-31機腹的KH-47M2「匕首」，體積非常大，只能掛在中線的位置。(圖/俄羅斯國防部)

匕首飛彈與9K720短程彈道飛彈在外型與體積上高度雷同。(圖/美聯社)

9K720伊斯坎德爾飛彈的陸基射程大約300~500公里，因此要是由戰機攜帶，射程當然會更長，而且由MiG-31這種高速戰機來發射又是快上加快，它不僅是高速攔截機，它還具有遠航程、高速和強大的航空電子設備，最重要的是，它的升限很高，可以從極高的高度發射飛彈，提供最大的潛在射程。

俄羅斯空軍總司令謝爾蓋．蘇洛維奇(Sergei Surovikin)在普丁的講話後，又向記者描述了這一點：「匕首系統極大地提高了俄軍對任何可能的侵略作出反應的實力，飛彈在發射後可在數秒內達到超音速，而且它的機動速度，讓它可以突破任何現有，或是正在開發的飛彈防禦系統。換言之，它是無法被攔截的。」

以有陸基型的9K720伊斯坎德爾飛彈來說，它的射程與破壞力不如其他的同型武器，但是如果這型飛彈改成空射，並且具有反艦能力，那麼確實可稱的上一項巨大的飛躍。

根據普丁說法，目前由MiG-31與匕首飛彈搭配的反艦系統接近成熟，開始部署到俄羅斯南部的空軍基地裡。

(中時電子報)