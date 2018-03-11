跟著貝之船足跡探訪蔴豆古港歷史　杉原信幸個展即日登場

2018年03月11日 17:54 中時 莊曜聰

總爺藝文中心駐村藝術家杉原信幸，從倒風內海歷史得到啟發，以牡蠣及石蚌殼做為素材，打造出多艘貝殼船，交織出蔴豆古港的歷史傳說，引領民眾循著貝殼船的足跡，喚醒人們對古老海洋的記憶，即日起在倒風內海故事館展出。

日籍的杉原信幸，藝術創作多與自然環境相連結，他常用身邊垂手可得的植物或自然資源當成創作媒材，去年他應邀來台駐村，走訪總爺藝文中心、倒風內海故事館、北門井仔腳瓦盤鹽田及東山吉貝耍等地，從西拉雅、鹽、糖等元素中找到靈感，開始創作。

他到北門地區尋找蚵殼，為了打造出大船，騎著單車分趟收集共10大袋蚵殼，還一一清洗整理，黑褐色的外殼變得潔白如雪，就代表著北門「鹽分地帶」和麻豆「糖業文化」的內涵，另外他也在倒風內海故事館旁的蔴豆古港遺跡的鳳池裡發現石蚌的遺骸，撈起後也做為貝殼船的素材，前後共花了近5個月時間製作。

杉原信幸說，這些貝殼曾讓貝類寄生過，還遺留著海浪的痕跡，用貝殼打造一艘船，意味將這塊土地的神話編織傳承，像是生來具有海中的靈魂，承載祈願，由海洋駛向陸地。

《貝之船‧編織‧神話‧西拉雅》即日起在倒風內海故事館展出，開館期間為每周三到周日上午9點到下午5點，歡迎民眾前來參觀，探訪古港傳說，找尋前人在內海生活的蹤跡。

(中時)