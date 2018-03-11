行賄台鐵人員40萬 廠商逾追訴權時效判免訴

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大陸青島「歐特美」公司、美國T&T國際集團公司美籍負責人蔡亦文，被控涉入2001年台鐵復興號車廂採購弊案，行賄台鐵人員40萬元，事後蔡因離境遭通緝，台北地院日前以蔡追訴權時效完成，判決蔡免訴。

本案起緣於台鐵於2001年初為規劃簡化車種，將112節復興號車廂改裝升級 為莒光號，招標規格比照歐、美航空器材內具消防功能的「凱德板」 。但因車廂內改裝材質國內有多家廠商生產，台鐵卻指定「凱德板」，綁死招標資格，而被舉發涉嫌官商勾結綁標，甚至行、收賄的貪瀆疑情。

當年北檢指控，蔡亦文取得美國凱德公司授權獨家在大陸生產凱德6200板亞洲總代理權，得知台鐵招標規格未將凱德板納入，蔡在前台鐵高姓股長協助下，將凱德板列入工程材料規範，事後蔡的代理商以9億餘元得標，蔡的T&T公司及代理商獲取約6000萬元利益。蔡行賄高男40萬元。

高男被依貪汙罪判刑8年確定，2016年11月獲假釋出獄，但蔡亦文2007年遭北檢起訴後，即離境滯留國外未歸，台北地院2008年7月對蔡發布通緝，期間蔡的律師多次具狀請求法官撤銷蔡的通緝，但遭法官拒絕。

由於蔡犯罪時間在2001年，適用刑法舊法追訴權時效10年，加計因通緝而停止的2年6月期間，時效共計12年6月，已於今年1月期滿，台北地院依法判決蔡免訴。

(中時)

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