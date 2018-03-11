涉李全教賄選案判無罪 民進黨大老之子獲賠15.6萬

已故民進黨大老蔡介雄之子蔡啟新，被控涉入前台南市議長李全教賄選案，遭羈押52天，事後獲判無罪定讞，蔡聲請刑事補償，獲15萬6000元。(中時資料照)

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已故民進黨大老蔡介雄之子蔡啟新，被控涉入前台南市議長李全教賄選案，遭羈押52天，事後獲判無罪定讞，蔡聲請刑事補償，獲15萬6000元，但蔡認為他遭不當羈押，且補償金額過低，向司法院刑事補償法庭聲請覆審，合議庭駁回覆審，蔡獲刑事補償15萬6000元確定。

蔡啟新曾任民進黨台南市黨部評議委員會召集人，因被控與擔任台南市議員的妻子莊玉珠涉入前台南市議長李全教賄選案，蔡遭台南地檢署檢察官聲押獲准，另莊女則獲交保。

蔡啟新自2015年2月10日至4月2日止，共遭羈押52天，台南地院一審判蔡無罪，台南高分院駁回檢方上訴，維持無罪判決，事後因檢方未再上訴三審，蔡獲無罪定讞。

蔡以他因本案遭羈押52天，聲請刑事補償。台南地院以蔡羈押前，擔任成豐工業公司負責人，兼任妻子莊玉珠市議員助理，因遭受羈押致名譽受損、身心遭受痛苦，以每日3000元計算，裁定補償15萬6000元。

但蔡不服，認為台南地檢署隱匿部分證據，涉有疏失，他與李全教並不相識，台南地院卻未審酌情節輕重，一併羈押他，他認為補償金過低為由，向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

刑事補償法庭合議庭認為，台南地檢署及台南地院當年處理李的羈押案，並無不當，蔡聲請覆審並沒有理由，駁回蔡聲請，因此蔡獲刑事補償15萬6000元確定。

(中時)

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