神秘「X疾病」威脅 疾管署：我來擔心就好

2018年03月11日 17:56 中時 陳志祥

世界衛生組織（WHO）公布2018年可能引爆全球威脅的8種疾病，其中有一種難以形容的、神秘的「X疾病」」（Disease X），不過，國內疾管署呼籲民眾不必緊張，疾管署會透過國際疫情嚴密監控，一切由疾管署擔心就好了。

世衛公布會在今年流行的傳染病，包括伊波拉病毒與馬堡病毒、克里米亞剛果出血熱、拉薩熱、茲卡病毒、SARS與中東呼吸症候群（MERS-CoV）、裂谷熱、立百病毒等疾病，還要留意一種「X疾病」。

「X疾病」不是一種全新病毒，可是專家無法具體形容「X疾病」，疾管署副署長莊人祥表示，「X疾病」不一定是傳染病，它與伊波拉、茲卡一樣都是很古老的疾病，以前存在某個區域，而不像SARS、MERS-CoV是新的疾病。

據了解，「X疾病」可從多種源頭形成，包括化學武器流出的病毒，也可能隨著人類社會的發展或是人、畜共頻繁接觸的傳染而出現新的疾病，莊人祥說，未來有可能因宿主、環境等行為改變而容易大流行。

由於世衛提出警告，希望及早做好面對威脅的準備，疾管署在防疫上也與國際疫情接軌，隨時監控國際疫情與評估，莊人祥指出，台灣與美國、日本的衛生單位都有密切的交流管道，國人不必緊張，一切由疾管署擔心就好了！

(中時)