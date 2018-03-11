印度洋角力！馬爾地夫危機 中印軍力部署曝光

2018年03月11日 17:18 中時電子報 蔡萱

馬爾地夫最高法院2月初發布裁決令，要求政府無罪釋放前總統納希德等9名反對派領導人，而現任總統雅門卻選擇對抗最高法院，遲遲不願放人，甚至下令逮捕大法官，引發民眾不滿走上街頭抗議，雅門也隨即宣布該國進入為期15天的緊急狀態，之後又再次延長30天。印度對此強烈反對，納希德呼籲印度軍事介入馬爾代夫局勢。而中國則表態反對任何外國勢力干涉馬爾代夫內部事務，也讓馬爾地夫儼然成為了中印角力的戰場。

據英國《路透》報導，印度向來是馬爾地夫最大的玩家，印度30年前就曾在馬爾地夫發生政變時派兵前該國。印度2位軍方消息人士表示，當雅門（Abdulla Yameen）政府宣布進入緊急狀態後，印度開始將C-130運輸機和C-17運輸機部署到靠近南方城市的空軍基地，並要求特戰部隊隨時待命。不過消息人士說，最後莫迪政府決定拒絕對這40萬人口的島國採取強硬手段。

安全分析人士表示，馬兒地夫是中國「一帶一路」政策重要的一環，北京透露出了不容許任何政權干涉馬爾地夫的訊息，當時解放軍海軍也已經抵達東印度洋，做為這些訊息的強力後盾。儘管中國國防部當時對此表示，解放軍出現在印度洋只是例行性常規演習，並非特定針對第三方。

路透也引述一名接近中國在斯里蘭卡外交官的消息人士的話表示，北京曾通知其在該地區的使領館官員，中國已經做好準備，如果印度試圖推翻馬爾地夫現在的政府，中國將對雅門政府施以援手。

對此印度國防部則是未置評，只證實解放軍軍艦曾進入印度洋，但也說解放軍距離馬爾地還有數千英里遠。

最後中印兩方各退了一步，沒讓馬爾地夫政變演變籌為一場名副其實的代理人之戰。印度外交秘書、前駐中國大使顧凱杰（Vijay Gokhale）也在2月底突然訪中，他和中國外交部長王毅會面化解雙方在這分面的分歧，也暫時化解了中印軍方因馬爾代夫危機的比拼肌肉大賽。

(中時電子報)