陸廣西邊境掃雷 保障多國人民更安全

2018年03月11日 18:31 旺報 李鋅銅

伴隨著震耳欲聾的爆炸聲，位於廣西中越邊境上，在喜氣洋洋的農曆春節過後，又開始恢復了緊張。這裡的掃雷官兵用炸藥陸續引爆邊境上的019號雷場。當每一次爆炸聲響起，就是對掃雷官兵的一次挑戰，土地安全也多了一分保障。

019號雷場位於中越邊境廣西憑祥市，總面積逾2萬平方公尺。雷場附近高山聳立，道路彎曲，山地裡荊棘滿布，人煙稀少。伴隨著一聲聲巨響，雷場上空騰起蔽日濃煙。硝煙散去，排雷兵身著重達14公斤的防護裝具，手持探雷器，在陡峭的山間，小心翼翼地向前仔細搜排。

中越邊境廣西段過去已經過兩次邊境排雷和一次勘界排雷，但現存的雷區仍然存在不少難啃的「硬骨頭」。「搜排過程中要按照自己的動作要領，不能違規操作。」掃雷隊班長楊浩表示，首先要注意的是調整好個人心態，然後才能進雷場，再依照操作規程去搜排作業。掃雷隊指導員陳為表示，雷場搜排的危險步步驚心。本次排雷，多處雷場處在六七十度的陡坡上，林密溝深，排雷官兵需要安全繩保護才能下到雷場搜排。

大陸排雷技術越來越精進，採用了很多新技術和新做法。雷場爆破時，以前用捆綁直列裝藥方式，現在主要採用掃雷爆破筒。這種方法雖然成本較高，但作業過程快捷方便，作業更加安全，效率大大提高；在偵查爆破效果時，排雷隊還使用無人機；新式的GTL511型新式探雷器，能探測出土壤裡50公分深的一根小鐵絲。

2017年11月27日，中越邊境廣西段新一輪掃雷行動全面開啟，駐防廣西邊境的南部戰區陸軍某邊防旅負責掃雷任務。為更好地完成任務，在掃雷行動準備階段，就挑選90餘名軍政素質、掃雷技術、心理素質過硬的官兵組建掃雷隊，並進行一個多月的掃雷集訓，通過理論授課、單課目訓練、外請專家指導等過程，然後走上雷區。目前遺留的53處、200多萬平方公尺的雷場雷區，掃雷官兵已排雷21處，面積36萬平方公尺。

(旺報)