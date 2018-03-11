用血性守護和平 陸工兵黎巴嫩排雷12年

2018年03月11日 18:32 旺報 李鋅銅

「3、2、1，起爆！」隨著「轟！」一聲巨響，山間升起幾股濃煙。黎巴嫩南部「藍線」一處高地上，大陸第16批赴黎巴嫩維和多功能工兵分隊掃雷官兵正在銷毀當天發現的地雷。近幾個月來，每天中午這裡都會響起巨大的爆炸聲。

從2006年至今，大陸維和官兵已在「藍線」上掃雷排爆近12年，累計排除上萬枚地雷和未爆彈，至今保持「零傷亡」。在世界上最危險的「死亡地帶」，大陸軍人用血性和擔當守護著和平。

中國維和部隊一名掃雷作業手在探測。（新華社）

「藍線」是黎巴嫩和以色列邊境一條臨時撤軍線，黎以雙方曾在這裡埋下數十萬枚地雷，是名副其實的「死亡地帶」。大陸官兵需要清排的雷場面積超過1萬平方公尺、埋有千餘枚防步兵地雷。這是聯合國駐黎巴嫩臨時部隊近年來最大的掃雷任務。

雷場裡，作業手身穿近10公斤防護服和防護頭盔，多數時間雙膝跪地，用小工具慢慢挖掘，每個人無不大汗淋漓。每個工作天的掃雷作業都超過7小時，對官兵精神與意志是巨大考驗。「每個動作儘量輕巧、每次挖掘土石儘量少，才能保證不觸發地雷引信。」作業手王有偉說，過程雖然漫長、煎熬，但更安全。

王有偉身後，掃雷二組副組長曹翔全程緊盯，不時給予提醒和指導。「好幾次回想起清排地雷都直冒冷汗。」曹翔說，雷場情況複雜，下一個地雷埋成什麼樣誰都不知道。我們只有小心再小心、謹慎再謹慎，才能確保萬無一失。

(旺報)