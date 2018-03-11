二萬台斤「大龜王」抵萬和宮　民眾爭「摸」保富貴

2018年03月11日 17:56 中時 黃國峰

來自高雄田寮區鹿埔清安宮大龜王日前蒞臨萬和宮，信眾圍繞龜王，從頭摸到尾，祈求平安、富貴。（黃國峰攝）

重達2萬多台斤、來自高雄田寮區鹿埔清安宮的大龜王，是由白米、麵條、麵線、各種雜糧等組成。（黃國峰攝）

來自高雄田寮區鹿埔清安宮、重達2萬多台斤的大龜王日前蒞臨萬和宮，當時不少信眾一早就到萬和宮等待，不過大龜王不愧是大龜王，原本預定上午10點就會到的大龜王，一路龜行，直到下午3點15分才扺達，見著者無不驚呼，果然「很大」、「很莊嚴」。

鞭炮與鑼鼓齊鳴中，大龜王緩緩開進萬和宮前廟埕，萬和宮董事長蕭清杰暨董監事，上前歡迎貴客來臨，今年擲筊產生的新科五穀大龜王主、台中市南屯區的駿浤國際開發有限公司總經理蔡慶龍，忙著向滿場鄉親致歉：「讓大家久等了，不好意思，大龜王很重，還有彩帶，無法疾駛。」

鄉親們也圍繞著大龜王，「摸龜頭賺錢賺到老」「摸龜尾賺錢存傢伙」「摸龜嘴平安大富貴」「摸龜身事事又順心」，並留下珍貴鏡頭，好不熱鬧。大龜王車隊停留一小時後離去。

那麼重達2萬餘台斤的五穀大龜王，到底是什麼樣？初期龜王只是一隻60斤重米龜，但龜王主迎龜王回家保平安後，逐年需增加還願，如今已變成重達2萬268台斤的五穀大龜王，是由白米、白糖、麵線、糖果、麵條和餅乾、海苔、沙其瑪、紅綠豆、鹽、小烏龜、招財金雞母、壽桃麵、發財金等組成，總價值超過100萬元，高25尺、寬11尺、高8尺，真的很巨大。

民國88年起，高雄田寮區鹿埔清安宮每年農曆春節期間舉辦五穀龜王乞龜活動，從大年初一至初六，每天擲出最多聖杯者，初六晚上八時再擲筊一較高下，聖杯最多者可將五穀龜王迎請回家保平安。傳承到今年，蔡慶龍擲筊獲得恭迎五穀龜王回家保平安後，立即想到，要讓南屯鄉親分享這個喜悅，於是五穀龜王來到了萬和宮，讓大家參觀祈福。

(中時)