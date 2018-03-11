搶救千年茄苳樹 中市化危機為轉機文化生態園區動土

台中市府推動「搶救茄苳樹王三部曲」，茄苳樹王文化生態園區11日動工，市長林佳龍（左3）及立委黃國書（左2）與會。（陳淑芬攝）

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千年茄苳樹王經前期棲地改善後，各代木生長均較茂密，襯映著湛藍的天空，更顯蓊綠美麗。（陳淑芬攝）
中市茄苳樹王樹齡逾千年，是台灣平地最老最大的茄苳樹。（陳淑芬攝）

台中市府為搶救千年茄苳樹王，推動協調建商換地、拆除婦幼活動中心及規劃茄苳樹王文化生態園區「三部曲」，生態園區工程總經費約1688萬元於11日舉行開工典禮。市長林佳龍表示，搶救千年茄苳樹王、規劃文化生態園區，將危機轉變為美麗的故事，讓世界看見台中人的價值。

千年茄苳樹王位於西區茄苳公園，樹高20公尺、樹冠面積達1500平方公尺，為台灣平地最老、最大茄苳樹，被譽為「台中之寶」，樹旁的茄苳王公廟是地方信仰中心。中市1家建商在民國102年規劃在茄苳公園旁土地，興建地上28層、地下4層的大樓，恐危及茄苳樹王生長，各界發起搶救活動。

林佳龍說，茄苳樹王面臨生存危機，市政府發動「搶救茄苳樹王三部曲」，經協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，並規劃茄苳樹王文化生態園區，不僅讓老樹得以自然生長，也成為市民遊憩好去處。每年中秋節，茄苳王公的「契子」仍都能回到廟前祝壽，他自己也是「契子」。

經拆除婦幼活動中心及前期改善棲地後，茄苳樹第二代木及第三代木都成長得更茂密。林佳龍表示，經多方努力搶救成果，見證了台中人的生態永續理念，為保有生態環境不惜將高地價地段「還地於樹」，並將千年老樹棲地定位為文化生態園區，為台中市做對的事，將危機轉變成美麗的故事。

開工典禮有前市長張溫鷹、立法委員黃國書、市議員江肇國、西屯區長陳麗珠及後龍里長郭耀泉等地方人士與會。建設局長黃玉霖表示，生態園區將規劃為公園兼兒童遊戲場用地，先進行周邊環境改善工程，再進行周邊棲地改善，讓茄苳樹王得到最好的保護。

(中時)

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