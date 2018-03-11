《中時晚間快報》高喊反核要綠能 2000人上凱道

2018年03月11日 17:46 中時電子報 中時電子報

◎高喊反核要綠能 2000人上凱道

廢核大遊行今登場，2000人上凱道反核，由於政府重起老舊的核二廠2號機，反核團體憂心核安問題，要求立院嚴審，此外還提出3大訴求，包括全民共商核廢料處置、推動能源轉型加速發展屋頂綠能以及核電廠廢止，核一、核二提前除役，核四轉賣拆除。

◎陸高票通過修憲案 刪除國家主席連任限制

大陸全國人大會議今天下午表決憲法修正案，共計2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，高票通過修憲案，內容包括刪除大陸國家主席連任限制。

◎五月徵召蔣萬安？ 吳敦義：我不能插手

外傳國民黨將在台北市長初選民調後，以所有候選人民調支持度均未達三成來徵召已經宣布不選的國民黨立委蔣萬安參選市長。國民黨主席吳敦義今出席青年活水營活動時被問及此事，吳敦義未否認沒有此事，僅強調這是黨部主委的工作，「我不能伸手進去，每個人有每個人的意願跟考量。」

◎孫儷拒當電視一姊 不靠《甄嬛傳》吃一輩子

中天娛樂台39頻道12日起播出經典宮鬥大戲《後宮甄嬛傳》，該劇描述不諳世事的女子甄嬛，幾遭暗算陷害，成長為善於權謀的深宮婦人，開播以來不僅掀起宮廷劇旋風，更被大陸網友列為百播耐看的「十大神劇」之一。

(中時電子報)