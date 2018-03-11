景美師大拔河聯隊銀恨 世界盃500公斤組敗給大陸

景美師大拔河聯隊今在世界盃500公斤組錦標賽對戰宿敵大陸隊，最終惜以0：2落敗，拿下銀牌。（北市教育局提供）

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景美師大拔河聯隊今在世界盃500公斤組錦標賽對戰宿敵大陸隊，最終惜以0：2落敗，拿下銀牌。（北市教育局提供）

由台北市立景美女中、國立台灣師範大學組成的中華台北女子拔河聯隊，赴大陸徐州參加2018年世界盃室內拔河錦標賽，接連拿下3面金牌，表現優異；今天上演最後一場500公斤組賽事，又在決賽對戰宿敵大陸隊，可惜以0：2敗給地主隊，拿下銀牌。

這屆世界盃女子500公斤賽事共有7隊參加，除了中華台北，還包括蒙古、巴斯克、拉脫維亞、中國大陸、德國和韓國，由於拉脫維亞棄賽，僅剩6隊角逐。景美師大拔河聯隊在預賽只輸大陸隊，其餘賽事均獲勝，以預賽排名第2之姿晉級。

在4強戰中，中華台北和大陸隊分別以2：0擊敗巴斯克和韓國，雙雙闖入金牌戰。儘管最終決賽，中華台北2局都堅持到近2分半鐘，雙方數度攻防，最後仍抱憾以0：2敗給大陸隊。這也是聯隊繼2012、2014年在500公斤組拿下金牌後，連2屆不敵大陸隊，屈居銀牌。

今天上場隊員包括師大學生李洳君、俞亞均、卓芝涵、石涵萱、林雅君、邱百萱、李庭瑄，以及景美女中學生黃婷妮、賴亭諭；上場9名選手都是景美女中校友，為前後期學姊妹，指導教練則是景美女中教練郭昇。

今年世界盃室內拔河錦標賽落幕，景美師大聯隊出賽U23-500公斤公開賽、女子540公斤錦標賽、女子U23-500公斤錦標賽、女子500公斤錦標賽，共拿下3金1銀好成績。

賽後景美女中校長黃贇瑾說，今天500公斤級獲得銀牌選手，都還是新一代選手，能有這麼出色的表現已很不容易，日後好好磨練，肯定能更上一層樓，每屆比賽都能看見選手的成長，令人欣慰。

(中時)

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