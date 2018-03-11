慢性腎衰竭22年才洗腎 婦人分享心得

2018年03月11日 17:58 中時 呂素麗

2018.03.11 高雄市 ▲鄭小姐（右）罹患慢性腎衰竭22年才洗腎，感謝她的主治醫師、高醫副院長黃尚志（左）。（呂素麗攝）

高雄市鄭姓護理師罹患慢性腎衰竭22年，一直與病和平相處，病情穩定，直到1年半前因工作壓力大，吃不下、睡不好，連續兩個月感冒，腎病急轉直下惡化，1個多月前開始做腹膜透析，她的主治醫師、高醫副院長黃尚志說，慢性腎衰竭22年才洗腎，病情控制不錯，鄭小姐把自己照顧的很好。

每年3月第2周4是世界腎臟日，今年因逢婦女節，將主題訂為「腎臟與婦女健康」，衛福部國民健康署與高市衛生局、義大醫院11日在文化中心舉辦園遊會，署長王英偉、台灣腎臟醫學會常務理事黃尚志、衛生局副局長蘇娟娟、義大大昌醫院院長張基昌等人出席，希望喚起女性對身體保健及腎臟病的認識，鄭女到場分享她多年來罹病的心得。

60歲的鄭女說，38歲突然血壓飆高降不下來，因沒有高血壓家族史，住院3次也找不到原因，直到1年後做核磁共振才找出是腎臟病引起的高血壓，開始接受治療，她與病和平相處，照常工作、社交，飲食清淡、不吃來路不明的藥物、生活規律、不要熬夜多運動，不聽偏方，定期回診，遵照醫師囑咐。

鄭女說，她腎臟病病情穩定，醫師一度跟她說，或許不用洗腎，但1年半前連續兩次感冒讓她的腎臟「好像失控的火車」，病情惡化一發不可收拾，終至洗腎。

王英偉說，台灣對腎病照顧很好，有腎病找偏方，反而加重腎的問題，應正向治療追蹤。

黃尚志說，初期慢性腎衰竭檢查不出來，近5年來台灣洗腎人口發生率，75歲以上病患增加，40歲至65歲則趨緩；他的病人洗腎最久的是31年多，從年輕小伙子到現在當阿公還在洗腎

。

義大醫院內科部長洪士元表示，根據2016年美國腎臟登錄系統年度報告顯示，女性罹患慢性腎臟病的風險為14％，略高於男生的12％，且年紀愈大罹病機率愈大，尤其有糖尿病或高血壓的女性，更需注意慢性腎臟病悄然來襲。

(中時)