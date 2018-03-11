1戰落幕百年！川普大閱兵　坦克不進場壓馬路

2018年03月11日 18:18 中時電子報 何宜玲

美國總統川普即將在今年11月11日舉行世紀大閱兵，過去經常被人詬病的坦克大軍壓壞不少馬路，這次美國防部終於學乖了，不再出動坦克，希望把對道路的破壞降到最低，因此只會讓有輪子的軍用車輛進入遊行路段。

當天是美國退伍軍人節，今年又剛好是第1次世界大戰結束100週年，美國防部選在這天舉行大閱兵慶祝儀式。這次閱兵的規模並不如之前媒體形容那麼誇張，舉辦經費只在1-3千萬美元左右，不超過8.7億新台幣。

2016年11月11日，美國高中生舉著國旗參加年度退伍軍人節，在達拉斯舉行的遊行活動。(圖/美聯社)

根據美聯社(AP)報導，川普世紀大閱兵將在首都華盛頓舉行，遊行路線在白宮至國會山莊之間，不到2公里的路段。

這次閱兵只會讓有輪子的軍車進場遊行，不再使用破壞威力很強的坦克大軍，壓壞馬路或撞斷路燈，希望把影響市容的程度降到最低。同時，遊行的最後階段將有大批飛機編隊，低空飛行。但目前還不知道閱兵當天展示的具體武器種類。

美國上一次舉行大閱兵，距今已有27年，當時美國為了慶祝波斯灣戰爭勝利，在1991年6月8日舉辦閱兵活動，約有8800百名士兵參加，現場聚集百萬名觀眾一同歡慶。這次閱兵典禮上出現了M1A1主力戰車、布雷德利裝步戰車，以及愛國者飛彈發射器等武器，還有多款戰機飛行繞空。

(中時電子報)