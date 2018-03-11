郭姓老夫妻晚年喪子成低收 里長協調申請房屋修繕

2018年03月11日 19:02 中時 程炳璋

大台南職業總工會出材料錢，再找木工、油漆與電器職業工會志工，11日義務幫助修繕郭姓老夫妻的住宅。（程炳璋攝）

郭姓老夫妻的獨生子長年臥病在床，一家3口全無經濟來源，因兒子有藥劑師執照，無法申請低收入戶資格，只能靠個每月7000多元政府津貼過活，過年前兒子因病過世，北區振興里長童小芸為照顧郭家兩老，協助向台南市勞工局申請，找來3個職業工會志工團隊，11日修繕老夫妻住宅。

48歲的郭男有中醫藥劑師執照，原本可過著不錯的生活，郭男因罹患將直性脊椎炎，長年臥床無法工作，只能臥病在床，郭父80餘歲，郭母70餘歲，兩老氣力已衰，早已無力賺錢，一家3口都靠著政府補助過活。

郭男這張藥師專業證照反而成為累贅，他不但無法工作，還因此導致郭家無法向政府申請通過低收入戶，補助津貼相當微薄，近兩年都靠著當地振興里長童小芸四處張羅急難救助單位給與生活補貼。

郭男過年前因病過世，家中兩老晚年喪子，窮得連喪葬費用也付不出來，童小芸幫忙後續處理，再拜訪郭家，發現郭姓老夫妻居住環境差，房子壁癌嚴重。

童小芸協調社會局幫助，卻不符資格，再找勞工局，勞工局請來木工、電器與油漆職業工會等單位志工，由大台南總工會出材料錢，11日將郭家重新修繕打理，勞工局長王鑫基並送上一台電扇，讓老夫妻改善居住品質，童小芸表示，後續將再協助老夫妻重新申請低收入戶資格。

(中時)