植樹節前夕贈樹苗 多名藍營議員替謝立功站台

國民黨基隆市長候選人謝立功（中）今（11）日下午在服務處舉辦植樹節贈樹苗活動，多名藍營議員受邀為謝立功站台，首度在選後展現團結氛圍。（李其樺攝）

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國民黨基隆市長候選人謝立功（前排左三）今（11）日下午在服務處舉辦植樹節贈樹苗活動，多名藍營議員受邀為謝立功站台。（李其樺攝）

植樹節前夕，國民黨基隆市長參選人謝立功今（11）日下午在競選服務處贈送樹苗給民眾，值得一提的是，多位藍營市議員同時現身替謝立功站台，在黨內初選後首度展現大團結氛圍。

今天下午謝立功服務處舉辦植樹節贈樹苗活動，國民黨市議員呂美玲、藍敏煌、連恩典、何淑萍、韓良圻、曾紀嚴、秦鉦、莊榮欽、市議員參選人韓世煜齊到場響應。

相對於去年底至今年1月國民黨初選期間，謝立功大多時候都是獨自一人和助理跑行程，這也是國民黨基隆市長初選後，首度有多名國民黨市議員受邀為謝立功站台，展現基隆藍軍團結氛圍。

對此謝立功表示，就像他先前講的話，藍軍只要確定基隆市長提名人選後，議員就會團結支持候選人，議員和市長選情相輔相成，只要他市長選情聲勢高，自然能夠拉抬議員候選人。

謝立功說，未來基隆市長選舉和議員選舉會採取聯合作戰，希望讓議員席次過半、里長席次極大化，他當選市長後，府會更加和諧，也能夠為基隆市民帶來更好的建設，讓基隆市得到更長足的進步。

謝立功不忘抨擊基隆市長林右昌，東岸停車場先是工期延宕，試營運前後又發生火災、民眾受困電梯和跑道受損，這就是執行力的問題；呼籲民眾如果要讓基隆市獲得更大進步，應該找更有執行力的人來當市長。

(中時)

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