徐欣瑩請教財政何解 柯文哲用貓當比喻

2018年03月11日 18:47 中時 莊旻靜

台北市長柯文哲（左）、民國黨主席徐欣瑩（中）、台北市議員徐世勳（右）3人同台對談，並與台下聽眾合影。（莊旻靜攝）

民國黨主席徐欣瑩已表態將參選下屆新竹縣長，今（11日）邀請台北市長柯文哲至新竹縣，雙方展開「城市新力量。台北能，新竹也能」對談，吸引1400人參加，會中就多個問題討論，其中也涉及台北市政府的還債能力、及新竹縣面臨財政困難的窘境。

徐欣瑩指出，她先前做民調，問縣民最關心的問題，第1名為交通42.3％、第2名是社會福利32.3％，但縣內面臨「巧婦難為無米之炊」的窘境，她也想請教柯文哲如何在3年內還債400多億、財政問題如何解決？

「我很怕回答這個問題。」柯文哲笑說，他以台北市自來水廠舉例，先前水廠出水量約有25％漏掉，目前降到16％，而他上任3年多，台北市還債420億，估計4年可達520億。柯文哲又以去年落幕的世大運為例，原先編列預算198億，但到執行完畢、目前結帳時，總共花費152億。

柯文哲也說，8年前在同一場地舉辦的活動，開閉幕就花了5.4億，不過世大運開閉幕則花3.6億，但仍備受稱讚。他說，他上任市長，各單位要追加預算，都要到市長辦公室做專案報告，但「來一個他罵一個」，像是捷運萬大線追加180億，他就叫捷運工程局「不用寫預算，寫『我要錢』就好」，1、2次後，「大家就覺得這個市長瘋了」、「突然就沒有追加預算的狀況」。

柯文哲坦承，今年是選舉年，「大家一定會攻擊你都沒有建設，跟以前有和不一樣？」他說，以前一直欠債、現在一直還債，4年還520億，他不同意做建設原因，是因他發現台北市政府資本門預算執行率僅有66％，他認為「政府效率非常差」，目前也才提升至76％，「預算編了做不完」，因此他認為應該先做的是提升公共效率。

柯文哲說，每天準時上班，然後「該做的做、不該做的不要做，到了年底就會發現錢很多」，他也比喻這有如「在倉庫放一隻貓，老鼠都不敢動，年底就有很多糧食了」。

(中時)