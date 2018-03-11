綠川河岸生活體驗展 串聯中區團體找回日常記憶

2018年03月11日 19:03 中時 陳世宗

台中市政府水利局「新盛綠川水岸廊道計畫」，整治綠川打造親水環境，除配套改善工程，透過在地培力，針對水環境、生活產業及多元文化等面向進行長期能量累積。11日舉辦「城中小人物x綠川生活誌」活動，用博覽會方式連結文化與族群，呈現綠川沿岸公眾參與記憶。

水利局長周廷彰說，「城中小人物x綠川生活誌」11日在綠川水岸舉行，以中區食、衣、住、行、育、樂等日常生活為主軸；結合綠川歷史脈絡及多元族群特色，找尋中區民眾的共同記憶，期盼讓更多人了解綠川的新生，看見中區的再生力量。

周廷彰指出，水利局還邀請先前參與「綠川童樂繪」的小朋友們再次回到綠川，尋找當初畫作中的景色，並邀請喜愛寫生的朋友現場為綠川新貌留下最美的紀錄；文史保護講師呂雪峯也到場細說綠川與城市蛻變的故事。

水利局更透過兼具趣味性的「綠川人孔蓋拓印」、「台中綠川AR拍貼趣」等互動遊戲，讓民眾認識台灣第一個水岸品牌。電子街商圈主委余政雄說，中區人盼了幾十年，從來沒有想到能跟綠川的河水這樣親近，綠川恢復了生機，希望人潮也能帶回中區。

周廷彰強調，這些默默付出的團體也是綠川美麗的風景，他們為綠川帶來動能、朝氣與氣象，希望未來能擴大在地參與，延續社區培力能量；期待透過活動拋磚引玉，讓大家共同守望生活環境，重拾「共好生活」！

(中時)