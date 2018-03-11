太極門台中道館新春茶敘 林佳龍搖元宵期市政圓滿

2018年03月11日 19:04 中時 盧金足

台中市長、議員及里長等與會者，11日在太極門台中道館新春茶敘，高舉光明神劍，誓除世間不公不義，共創美好未來。（盧金足翻攝）

今年是旺旺來的狗年，太極門的小朋友扮成「毛小孩」歡喜迎賓，帶動全場熱鬧氣氛。（盧金足翻攝）

社會快速發展，許多傳統文化也隨之淡去，太極門氣功養生學會為保留傳統文化的核心價值，11日在太極門台中道館舉行茶敘，市長林佳龍、市議員及里長們齊聚一堂，祈福在新的一年風調雨順、國泰民安，互相祝福新的一年諸事順利，健康平安。

茶敘一開始，由太極門弟子代表宣讀太極門掌門人洪道子博士的致詞，祝福世人在新的一年平安，強調「好的開始是成功的全部，一生之計在於當下！每個當下的善念，都是轉變自身命運的契機。」

會場特別準備傳統元宵，讓來賓體驗「搖元宵」節慶氛圍，林佳龍架勢十足的參與搖元宵活動，祈願市政圓滿，市民安康；出席的議員與里長們也興致盎然的感受傳統民俗，祝福社會圓融，事事圓滿。

太極門特別將歷年來林佳龍與太極門互動過程剪輯成影片，林佳龍看到走過十年歲月的畫面，大呼很用心！很感動！

林佳龍對年底登場花博與將試運轉的捷運綠線，為大台中帶來國際化的觀光商機，迎接台中市的捷運時代，希望花博能圓滿成功，號召市民都來參加，要將台中的美介紹給全世界，捷運試運轉後，讓台中交通更方便，市民的生活更美好。

「推動社會正向的力量由自己發起！」太極門表示，太極門重視精氣神、身心靈的發展，並且身體力行，從自己發光照亮別人，社會就會充滿溫暖。

一年之計在於春，太極門表示，每年在春節過後舉辦新春茶敘，希望各行各業的領導人能發揮影響力，放大每一個人心中的善念，匯聚成一股善的力量，引導世人往良善的方向走，主辦單位也邀請出席者高舉光明神劍，誓除世間不公不義，共創美好未來。

太極門成員蔡孜才說，太極門新春茶敘是傳統文化保存的重要場域，在濃濃的傳統年味之餘，還有充滿正義之氣的能量，期盼帶給世人愛、希望與美好未來，鼓勵大家用心感受當下的每一個善念，讓這個善念發芽茁壯。

(中時)