柯文哲來站台？徐欣瑩談雙方認識原因

2018年03月11日 19:14 中時 莊旻靜

台北市長柯文哲受民國黨主席徐欣瑩邀請，11日至新竹縣參與「城市新力量。台北能，新竹也能」對談，由於柯文哲此舉被外界視為輔選首站，徐欣瑩也在對談中談及認識柯文哲的原因，是其母當時罹癌，至台大醫院就診，才與柯認識，雙方家長11日也同參與對談，顯示雙方好交情。

徐欣瑩在對談中指出，她的母親曾經罹癌就診，轉到台大醫院時，認識當時還在當醫師的柯文哲，雖與柯互不相識，但柯文哲卻十分關心徐母，徐欣瑩一度哽咽。徐欣瑩也感嘆新竹醫療資源落後，因此她在擔任立委期間，積極爭取生醫園區醫學中心動土，整合新竹地區醫療資源。

這場對談主持人為台北市議員徐世勳，他也是徐欣瑩的弟弟，在開場時，他則利用看板指出柯與徐的共同點，例如2人都出身新竹、均有博士高學歷、學非所用、沒有政治包袱、跳脫藍綠等。

柯文哲表示，他支持政治素人，因為「政治沒有那麼難，該做的做、不該做的不要做，我們要一個正常的國家。」柯文哲說，台灣不應比藍綠更重要的是黑白、比統獨更重要的是是非，他並非認為國家定位不重要，但還是要有是非對錯，不要低價搶標再追加預算、用人要有遴選制度，交通、自來水、醫學中心都要解決，不能因意識形態問題而停擺。

柯文哲也以環南市場、北門廣場等為例，他說，拆忠孝橋是黃大洲擔任市長時就提出的計畫，「之間過了多久？」他說，做什麼事都有風險，不能每個都考慮跟選票有無關係，不然就變成「該做的沒有做、不該做的一大堆」。

徐欣瑩也認為，台灣長久以來被藍綠框架制約，她曾經以國民黨籍身分當選立委，但在立委期間，她並沒有因黨派，就不支持綠營議員的請託或意見，「只要是對民眾好的就去做」，例如頭前溪機車道拓寬，即是民進黨民意代表提出，她也積極爭取，方便機車族使用，她也認為應跳脫藍綠框架，以多數民眾利益為主要考量。

(中時)