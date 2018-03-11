杜季祥為《麻辣》詮釋《白玉苦瓜》 當日余光中辭世

杜季祥（左）抓空檔揣摩表情。（海王天璽提供）

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杜季祥（左2）在電影裡飾演棒球隊員。（海王天璽提供）

新生代演員杜季祥在電影《王牌教師麻辣出擊》中飾演棒球隊員，他回憶拍攝前所有演員都被劇組安排上表演及體能訓練課程，其中表演課請來宋少卿教課，有次宋少卿要他們找一篇散文詮釋，杜季祥很有心找了已逝詩人余光中《白玉苦瓜》詮釋，他說：「當時想說小時候有聽過余光中的作品，所以就找了他的散文練習，卻沒想到驗收當天早上他就辭世了，讓人覺得還蠻捨不得的。」

杜季祥從小接受父親桌球訓練，家教甚嚴的他，對自己的要求很高，「小時候就被教導只有最好，沒有理由。因為運動賽事就是如此，獲獎的永遠只會有一位。所以既然決定要做的事情，我就會想盡辦法把它做好。」就連在拍攝等待期間，他也會揣摩各式表情、情緒，讓自己可以很快地進入角色當中，因此在嘉義現場也捕捉到他許多有趣表情，「看到照片時，我自己都想笑，怎麼一臉想收工及想放飯的臉！」

劇組演員們感情非常好，彼此鼓勵一定要共同把這部經典，重現在大螢幕上，杜季祥說：「看到前輩們都這麼努力不懈，對我們年輕演員來說，是很好的榜樣，所以大家都會彼此鼓勵，希望能一起完成作品，不讓觀眾及前輩們失望。」除此以外，身為桌球國手的他曾被爆食量驚人，「因為劇組都會供應三餐，通常多訂的都是我解決掉，他們才開玩笑說會被我吃跨。」電影預計2018年暑假上映。

(中時)

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