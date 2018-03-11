「邱小妹人球案」獸父 假釋再性侵女童 重判14年

2018年03月11日 18:56 中時電子報 呂承哲

在13年前轟動一時的「邱小妹醫療人球事件」，4歲邱姓女童遭酗酒父親毆打成傷，邱男被依傷害致死罪判刑12年確定，於2013年假釋出獄後，竟性侵女密友的11歲女兒，邱男在偵訊、審理時供詞反覆，但受害女童指述內容一致，台北地院不採信邱男說法，判處邱男14年徒刑。

「邱小妹醫療人球事件」發生在2005年1月12日，當時4歲邱姓女童遭酗酒的邱男毆打成傷，送台北市仁愛醫院就診，卻遭到當班醫師林致男與神經外科主任劉奇樺拒收，並強迫將邱姓女童轉診到台中梧棲童綜合醫院，導致邱姓女童最後傷重死亡，在當時引起社會各界撻伐。

邱男當是被依傷害致死罪判刑12年確定，因服刑表現良好，2013年間獲假釋出獄，沒想到事隔一年，邱男竟在6月間性侵女密友患有智能障礙女童，女童當時苦求邱男放她一馬，卻遭恫嚇不可以到處張揚，2015年4月，邱男再度性侵女童得逞。

據《蘋果》報導，後來邱男因酒駕被逮，假釋遭撤銷，需再入監服刑，這時女童的老師正好進行家庭訪問，女童才將遭性侵一事全盤托出。台北地檢署去年9月間依加重強制性交罪起訴邱男。

台北地院認為，邱男明知女童有心智缺陷，還2度性侵女童，依2個加重強制性交罪各判8年徒刑，合併執行14年徒刑，全案可上訴。

(中時電子報)