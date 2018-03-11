鄭人碩變暖男 拍《上岸的魚》被「巴」不喊痛

2018年03月11日 19:15 中時 潘鈺楨

《上岸的魚》獲台南民眾包場支持。（海鵬提供）

鄭人碩一反《角頭2》「阿慶」的狂野，在新片《上岸的魚》同時身兼人子、人夫、人父，變成超級暖男。他在片中為照顧老爸、兒子分身乏術，將一個孝順顧家的男人演得讓人感動。有趣的是，在《角頭2》飾演「仁哥」王識賢老婆的曾珮瑜，這次則飾演鄭人碩的妻子，由於老公太孝順、讓為人妻的她有苦難言，差點導致婚姻破裂。一場事過境遷、夫妻相擁對泣的和解戲，曾珮瑜一時之間愛恨積怨湧上心頭，竟真的使盡全力狠摑鄭人碩，打得他瞬間頭冒金星。

鄭人碩在《角頭2》身手矯健、力抗黑道兄弟，在《上岸的魚》卻為家人奔走、暖心至極。一場他與老婆曾珮瑜重拾舊好的戲，拍攝時曾珮瑜舊怨新恨湧上心頭，原本借位拍攝即可的掌摑戲，她竟激動得直結給他「巴」下去，瞬間讓鄭人碩兩眼一黑、滿天金星。鄭人碩拍攝時強忍痛楚，並報以曾珮瑜溫暖擁抱，夫妻上演大和解，為電影帶出催淚高潮。

《上岸的魚》以華人熟悉的「前世今生」概念貫穿全片，劇情描述一對忙碌的白領夫妻（鄭人碩、曾珮瑜飾），意外發現兒子（白潤音 飾）擁有前世的記憶，正想一探究竟，家中卻接連發生一些事情，甚至波及他們的美滿婚姻。該片今天在台南舉辦特映會，鄉親包場新開幕的台南真善美戲院，力挺台南子弟賴國安導演。很多觀眾對鄭人碩從《角頭2》到《上岸的魚》的轉變嘖嘖驚奇，直呼「沒想到『阿慶』這般深情」。該片導演賴國安表示，由於友人關係，他很早就聽說鄭人碩的人生故事，在創作初期、便希望由他出飾男主角。他更話鋒一轉開玩笑說，沒想到幸運搭到《角頭2》的順風車。

賴國安還說，有次他特別跟鄭人碩長聊過去多舛人生：當時20多歲的鄭人碩，曾為支付重病父親的醫療開銷，推攤車躲警察、在街頭賣水煎包，更一度靠著撿拾資源回收來貼補家用。八年孝親人生，鄭人碩雖面無表情如常敘述，多感的賴國安卻已聽得紅了眼眶，決定大改劇本，將他「比電影還精彩」的人生入戲，打造一個能感動台灣人的角色。電影3月16日在台上映。

(中時)