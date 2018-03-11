SBL》史上首位30-30！布拉：能在歷史留名了

2018年03月11日 19:27 中時電子報 黃及人

「印度姚明」布拉11日交出36分、30籃板的SBL史上首次「30-30」，帶領達欣94比79輕取台銀，布拉笑容滿面表示，「很高興自己的名字能在SBL歷史中留名，我從沒想過可以拿下這種數據，只是盡力去搶籃板而已。」

布拉先前就有機會挑戰30-30這項紀錄，卻在搶了27籃板之後，被達欣總教練范耿祥換了下場休息而告無緣，「這次我記取教訓了，聽到布拉自己說搶了不少籃板，我馬上請人去紀錄台確認，沒讓他再跟紀錄無緣。」范耿祥說。

「其實比起創紀錄，我更在乎的還是幫助達欣連霸，」布拉說，「我們充分記取上周的教訓，更從中有所學習成長，現在今天我們除了掌握籃板，也讓兩分球命中率突破6成，有著這樣的優異表現，我們想不贏球都難。」

最近飽受傷兵困擾的達欣，卻能拉出3連勝，主因除了布拉，蘇翊傑、林冠綸、黃鎮等人火力也很關鍵，林冠綸11日貢獻19分，蘇翊傑18分、7籃板。目前達欣15勝12敗，排名雖然仍排第3，卻跟第2的裕隆僅剩1場勝差。

台銀則以賈西亞29分、9籃板表現最佳，其餘本土球員得分都沒上雙，台銀總教練韋陳明表示，「這就是年輕球員的問題，我們經驗與身材高度不足，且無法堅持住整場比賽40分鐘，簡單來說，我們缺乏1名領導性球員。」

「以前有陳順詳或張博勝可以拿20分以上，現在我們本土球員很少兩位數得分，總分也很少超過80分，」韋陳明說，「但我們只能盡力而為了，就算可以打進季後賽，我也不會勉強兩名老將上場，他們真正恢復健康更重要。」

(中時電子報)