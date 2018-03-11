逗趣《媽媽奏鳴曲》重出江湖 朱宗慶打擊樂團幽默玩音樂

2018年03月11日 20:03 中時 趙靜瑜

由朱宗慶打擊樂團創意改編的〈π〉，團員演出前自己去買水管裁長短，忙得不可開交，也讓舞台充滿創意。(朱宗慶打擊樂團提供)

「媽、麻、馬、罵！」這四個音可以看似平常，但在國家文藝獎得主作曲家錢南章的創意裡，這注音符號四個聲韻和輕聲發音堆疊交錯，就可以發展出不同的輕重與節奏，加上肢體與團員生動的表情，這首《媽媽奏鳴曲》充滿幽默與驚奇，至今演出依舊笑聲連連，歷久不衰。多年未演，這首樂曲也將重出江湖，由朱宗慶打擊樂團演出。

《媽媽奏鳴曲》是由「音樂頑童」之稱的錢南章2000年的創作，他用人聲模擬打擊樂的效果，整首曲子完全沒有使用任何的樂器，只是巧妙運用「媽麻馬罵」各式的升降音安排口語的節奏，讓整首曲子充滿趣味性，錢南章說，「音樂也好，打擊樂也好，我只想創作一個東西，讓看的人，聽的人一下子就可以很高興。」

讓樂迷開心進入打擊樂的世界，感受聲音與節奏帶來的感動，是這次朱宗慶打擊樂團春季音樂會的重點。從跨界京劇的《木蘭》到受邀新加坡巡演經典當代擊樂之音，從蘆竹湳演出到台灣燈會，朱宗慶打擊樂團的每一步往往令人驚奇，這次朱團檢視樂迷濃度表，加入非典型元素，希望讓樂迷從不按牌理出牌的打擊樂裡釋放，找到與打擊樂的美好關係。

什麼是非典型打擊樂？朱宗慶打擊樂團團長吳思珊表示，打擊樂器包括木琴、鐵琴、爵士鼓等都是舞台上常見的樂器，但搭配上肢體、黑光、電音甚至團員己自製的聲音道具，展現不同於平常的演出效果，這就是「非典型」。

藝術總監朱宗慶表示，多年來，樂團在投入委託創作、跨界創新的過程中，除了時常以各種琴類、鼓類共同敲打合奏的方式演出打擊樂的「典型」作品外，也跟愈來愈多的「非典型」擊樂創作相遇。「這些非典型的擊樂作品，不但打破了打擊樂慣常使用的表達方式和媒介素材，也擴大了眾人對打擊樂演出的界定和想像。」朱宗慶說，希望這次把這些趣味盎然的作品集結做整場「非典型」打擊樂演出，能夠樂迷不同的感受。

非典型音樂會不使用演奏家所慣用的樂器，而是嘗試透過其他方式創造出打擊樂聲響，並且達到專業的呈現，看似輕鬆，實則困難重重。除了《媽媽奏鳴曲》之外，《這不是一顆球》同樣顛覆觀眾對打擊樂的想像，作品中演出者與預錄的聲音合作，透過大量的身體敲擊與誇張的動作表情，將節奏肢體化，「玩」出一顆觀眾看不到的球。

《謝謝你 (__)》是作曲家傑森‧楚庭所作，這首小鼓作品完全沒有使用到鼓棒擊打，而是使用琴槌、刷子、手指和硬幣敲打鼓面發出聲響，音響效果出人意料。由朱宗慶打擊樂團創意改編的〈π〉，用動作的「拍」結合圓周率「π」無窮無盡的概念，名曲改編配上趣味的生活器具再改造，團員演出前自己去買水管裁長短，忙得不可開交，也讓舞台充滿創意。

朱宗慶打擊樂團春季音樂會將於3月23日、3月24日分別在高雄至德堂與臺中國家歌劇院演出。

(中時)