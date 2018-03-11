警大入學考爆作弊！ 桃警帶文字墊板被抓包

中央警察大學10日舉辦107學年警正班入學考試，陳姓股長被抓包做弊。（讀者提供）

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中央警察大學10日舉辦107學年警正班入學考試，桃園市警察局一名陳姓股長因為攜帶寫有相關內容的文字墊板入場，被監考官發現後取消資格，另名考生則是因為進場不到10分鐘就堅持離場，同樣被取消資格。

警正班入學考試被視為擔任分局長前的首張門票，得先考過警正班後，才有資格報考分局長班，警大10日舉辦107學年度警正班入學考試，約有1700多名警察到場考試。

警大表示，考生平均分散在50個考場內作答，每個考場有2名監考官，陳姓股長在第2節考試「警察法規與行政程序法」科目時，被監考官發現攜帶寫有和考試內容相關的文字的文字墊板，經過確認有作弊行為，被判定該科目不予計分。

據陳姓股長同事指出，陳姓股長為人風趣幽默，也很老實，大概是因為準備不周才臨時抱佛腳，被抓到應該是因為太粗心，不但沒了分數，還可能被因為「嚴重影響警譽」和違反考試規則被記過，最少也是申誡以上。

警大表示，除了陳員外，另名考生則是因為違反40分鐘不得提早離場的規定，入場10分鐘後堅持提早離場，經監考官告知後仍不理會，最後被依規定取消資格，連同陳員將依照程序進行後續處理，桃園市警察局則表示，目前尚未接獲警大通知，如確為本局員警違反考試規則，將依據考試簡章規定處置。

(中時)

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