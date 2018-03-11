來蓮臺山上賞櫻花看蓊鬱翠綠的樟樹林

2018年03月11日 20:05 中時 李佳玲

蓮臺山上的昭和櫻今年大盛開，一眼望去桃色的櫻花映入眼簾，美不勝收。（李佳玲攝）

山中還有一大片的樟樹林，高聳入天的樟樹林遮蔽了太陽的熱情，空氣中還飄著淡淡的樟木香。（李佳玲攝）

冬末春初是賞櫻的好季節，苗栗蓮臺山上的櫻花接力綻開，從年初的山櫻花、昭和櫻等，以不同的姿態示人，櫻花季雖然已接近尾聲。但山中還有一大片清新幽靜的樟樹林，高聳入天的樟樹林遮蔽了太陽的熱情，空氣中還飄著淡淡的樟木香。櫻花的美姿與樟木林的翠綠，形成美麗的景緻。

在網路發達的年代祕境已經很難是「祕境」了，就在網路強力的放送下，讓這座原本隱身在蓮臺山內的妙音淨苑，在年假期間已經湧入約1萬人前來賞櫻，近年也成了苗栗地區的賞櫻熱點。

妙音淨苑興利於2005年，主要是佛陀正法修學教育的道場，因此平日是不對外開放的，只有每個周六、日以及國定假日才對外開放。而原本相當低調清淨的修行道場瞬間爆紅，就是有粉嫩迷人的昭和櫻花與蒼勁挺拔的樟樹林。

妙音淨苑苑長廖榮尉表示，雖然淨苑前幾年才完工，但是我們已經養山養了10年了。當初在淨苑規畫許多不同的「苑」，除了「櫻苑」、「桃苑」、「竹苑」、「李苑」等等，每個不同的苑都有不同的風景。

目前估算淨苑內的昭和櫻應有超過200株，淡粉色昭和櫻，與桃色的山櫻花交錯綻放，抹煞不少路人的底片。廖榮尉說，今年的冬天來的稍晚，不少櫻花延遲到了2月底才綻放，配上山頭一大片蓊鬱的樟樹林，形成一幅美麗的山水畫，花期到3月底都還有，想賞花的民眾千萬別錯過。

(中時)