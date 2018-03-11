效益不大 美國海軍擱置油電混合動力軍艦計畫

2018年03月11日 20:08 中時電子報 江飛宇

美國海軍決定取消「油電混合動力軍艦」的計畫，原因是船速大減，使得性能沒有維持在原本水準。不過海軍仍然留下1艘驅逐艦可做為實驗平台。

防衛新聞(Defense News)報導，所謂油電混合動力軍艦(hybrid electric drive ,HED)，指的是將現在以燃氣渦輪的軍艦，加上一組電動馬達，使軍艦在非極速狀態時可以用電力驅動，原先的設想是環保、靜音、省燃料，並且已在特拉克斯頓號驅逐艦(DDG-103,USS Truxtun)上試驗。不過它相當費錢，特拉克斯頓號改裝案已花費約5200萬美元，而整個計畫案更是耗資3.5625億美元。

發言人羅蘭．查莫斯(Lauren Chatmas)表示，美國海軍2019年預算已取消混合動力計劃的資金，僅留下特拉克斯頓號的部分，以確定該技術是否還有未來性。他說：「DDG-103的安裝工作會繼續進行，將來會監測與評估DDG-103上的HED的有效性，做為未來美國軍艦動力裝置的參考。」

負責這項計畫的前海軍軍官說，HED將原本LM2500燃氣渦輪發動機，轉換為電動馬達，然而在電動模式的船速低於13節，雖然這樣的速度符合夜間航行、彈道飛彈防禦與反潛作戰的要求，但是卻跟不上疾行的航空母艦。

目前美國驅逐艦有三台發電機，平時2台運作1台備用，如果改成電力驅動，發電機的負荷很會大，要是任何一具因為緊急情況停機時，雷達和相關系統會通通停擺，這是相當危險的。這位官員說：「負荷大到什麼程度？可能只是多開一個燈，就可能癱瘓整艘船。」

此外，在電力驅動模式也並不像原本設想的那樣省油有效率，甚至是更耗油。道理非常明顯，電動馬達系統的電力，最終仍是來自燃氣渦輪機，把渦輪機的動力改成電動，只是多了兩次能量轉換(發電、電動)，然而熱力學第二定律已經表示，每一回的能量轉換，必定造成耗損。

不過，主張繼續研究的意見也不少，戰略和預算評估中心的分析師布萊恩．克拉克(Bryan Clark)說，取消該計劃有點短視，因為這項技術有可能應用在未來的船舶。

(中時電子報)