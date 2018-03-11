效益不大 美國海軍擱置油電混合動力軍艦計畫

美國海軍保留DDG-103驅逐艦，做為油電混合動力實驗的載台，不過其他30幾艙的改裝案都取消了。(圖/美國海軍)

友善列印
中時電子報

美國海軍決定取消「油電混合動力軍艦」的計畫，原因是船速大減，使得性能沒有維持在原本水準。不過海軍仍然留下1艘驅逐艦可做為實驗平台。

防衛新聞(Defense News)報導，所謂油電混合動力軍艦(hybrid electric drive ,HED)，指的是將現在以燃氣渦輪的軍艦，加上一組電動馬達，使軍艦在非極速狀態時可以用電力驅動，原先的設想是環保、靜音、省燃料，並且已在特拉克斯頓號驅逐艦(DDG-103,USS Truxtun)上試驗。不過它相當費錢，特拉克斯頓號改裝案已花費約5200萬美元，而整個計畫案更是耗資3.5625億美元。

發言人羅蘭．查莫斯(Lauren Chatmas)表示，美國海軍2019年預算已取消混合動力計劃的資金，僅留下特拉克斯頓號的部分，以確定該技術是否還有未來性。他說：「DDG-103的安裝工作會繼續進行，將來會監測與評估DDG-103上的HED的有效性，做為未來美國軍艦動力裝置的參考。」

負責這項計畫的前海軍軍官說，HED將原本LM2500燃氣渦輪發動機，轉換為電動馬達，然而在電動模式的船速低於13節，雖然這樣的速度符合夜間航行、彈道飛彈防禦與反潛作戰的要求，但是卻跟不上疾行的航空母艦。

目前美國驅逐艦有三台發電機，平時2台運作1台備用，如果改成電力驅動，發電機的負荷很會大，要是任何一具因為緊急情況停機時，雷達和相關系統會通通停擺，這是相當危險的。這位官員說：「負荷大到什麼程度？可能只是多開一個燈，就可能癱瘓整艘船。」

此外，在電力驅動模式也並不像原本設想的那樣省油有效率，甚至是更耗油。道理非常明顯，電動馬達系統的電力，最終仍是來自燃氣渦輪機，把渦輪機的動力改成電動，只是多了兩次能量轉換(發電、電動)，然而熱力學第二定律已經表示，每一回的能量轉換，必定造成耗損。

不過，主張繼續研究的意見也不少，戰略和預算評估中心的分析師布萊恩．克拉克(Bryan Clark)說，取消該計劃有點短視，因為這項技術有可能應用在未來的船舶。

(中時電子報)

文章來源：US Navy canceling program to turn gas-guzzling destroyers into hybrids

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
1戰落幕百年！川普大閱兵　坦克…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。