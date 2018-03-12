賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》快狠準的金正恩 殺得川普招架不住

2018年03月12日 07:20 中時電子報 賴岳謙

平昌冬奧之後，韓國總統文在寅派遣特使團回訪平壤，擔任團長的青瓦台安保室長鄭義溶帶著文在寅的親筆信，向金正恩表示感謝。文在寅這個舉動的主要目的是希望能夠將兩韓開展接觸的重大轉變繼續下去，避免韓國在朝鮮問題上成為局外人。特使團原本沒有期待能見到金正恩，沒料到，他們抵達平壤三小時之後，就獲得金正恩的親自接待。這一會面長達四小時又十分鐘，除了宴請特使團，金還與之合影留念，並且請特使團帶回兩封親筆信，一封給文在寅，一封給美國總統川普。朝鮮問題急轉直下，對於金正恩的這個舉措，各種分析論點都有，南轅北轍，我們可以怎麼看這個新聞呢？

先談點地緣政治，朝鮮半島地緣戰略重要，沙俄曾想染指朝鮮，日本視為進入中國的跳板，中國將朝鮮當做東北部的屏障。這是屬於物理地理，如果加入國力消長的變動因素，朝鮮半島的地緣戰略的重要程度就會產生變化。例如，當中國大陸的綜合國力超強的時候，朝半島的屏障功能就沒有過去羸弱時的那般的重量了。

自從金正恩成功的試射幾次導彈和試爆核彈之後，美國情報單位證實朝鮮已經擁有約20幾枚的核彈頭，並且有能力將之投到美國本土的能力，假以時日，將能精準的打擊到美國的任一城市。這一現實讓美國寢食難安，因為擁有核武的金正恩也可能將核武販售給需要核武的國家或集團，以換取巨額的外匯，當然這包括國際恐怖主義組織。

從歐巴馬總統以降，美國都是採用高壓的經濟和軍事手段想迫使朝鮮放棄發展核武，這些手段不斷的升級，但是所得到的結果是朝鮮的核能力也不斷的升級，終至於獲得和遠程打擊的具體成果。從柯林頓到川普，美國確實想對朝鮮動武，幾經評估之後，只能放棄這個選項，這樣的情況，被金正恩完全識破，所以，金正恩就無所懼的大力發展核武了。

金正恩之所以發展核武主要還是為了自保，這是因為小布希聯合英、澳、日以莫須有的名義出兵殺了伊拉克的海珊，主要是因海珊沒有核武。歐巴馬則聯合英、法殺了利比亞的格達費，也是因為格達費放棄了發展核武。所以，金正恩實踐父親的遺囑，加速發展核武以自保，朝鮮核武的發展美國正是始作俑者。

擁有核武的金正恩接下來的就是如何運用核武工具來化解他的被孤立的困局，發展出直接跟美國談判是最好的策略了。這是因為長期以來，中國大陸就是主張美朝直接談判，主要是美國不肯。美國的前提是朝鮮要先棄核，才能談。朝鮮當然不會答應，這就形成僵局，如此，美國就可以繼續率領國際社會來孤立朝鮮。日本知道朝鮮將日本列入使用核武對象，當然最希望能夠繼續保持對朝鮮的高壓手段，直到朝鮮棄核為止。因此，日本不斷的對美韓施加壓力，牽制美國與朝鮮的直接談判。這樣就形成了中俄韓朝希望透過談判來解決核問題，但美日持相反論調。所以，突破口必須從韓國和美國下手。

已經掌握有核技術能力的金正恩透過特使團傳達給文在寅、川普和國際社會，他願意棄核，但要求美國提供安全的承諾，這就向國際社會凸顯了他之所以發展核武主要是因為美國威脅到他的安全。美國必須做出絕對不會推翻他的政權、侵略朝鮮等承諾和舉措，這些承諾必須要有擔保，例如將美國軍事基地撤出朝鮮半島和日本等。換言之，如果美國違背他的承諾是要能夠受到懲罰，這些美國當然不可能輕易答應。所以，我們已經可以預見他們的談判不會有立即的結果，然而只要談判能夠一直下去，對朝鮮就是有利的，對中俄韓也是有利的。

當文在寅同意在四月底跟金正恩在板門店會談，當川普同意五月間跟金正恩會面，美韓軍演的演習時程、規模和項目是否比照去年的史上最大規模和斬首行動呢？美韓的年度軍演到底要怎樣地進行已經被朝鮮牽制住了，日本害怕成為唯一要求繼續對朝鮮施以最高壓的國家，有被美國出賣的憂慮，陷入的舉棋不定的處境。中國大陸則樂觀其成，朝鮮半島危機的緩解有助於他的二步走戰略，有人評論說中國大陸擔心被邊緣化，甚至擔心美朝發展成為同盟關係對中國不利，這些是對地緣政治理解不足之故。

編按：中時電子報特聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)