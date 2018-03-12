她在高鐵上吃「這個」 鄰座超崩潰：很沒禮貌

許多人往返南北都會選擇搭高鐵。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

大家都有在大眾交通上吃東西的經驗，不過總會遇到有人會在密閉的車廂裡頭，吃味道相當重的食物，這種時候就會讓人相當困擾，就有一名網友在知名臉書社團爆廢公社發文表示，遇到鄰座的乘客竟然帶「臭豆腐」到車上吃，讓她直呼「這不算是很沒禮貌的行為嗎」。

一名乘客在高鐵上吃臭豆腐引發爭議。(圖/翻攝自爆廢公社)

這名網友在爆廢公社上PO出一張照片，照片中顯示她鄰座的乘客正在吃著「臭豆腐」，她就寫下「只有我覺得在公共場合吃臭豆腐是很沒禮貌的行為嗎」，並表示他們還很開心的在自拍，原PO也表示自己並非討厭臭豆腐，只是在密閉的公共空間吃味道這麼重的食物，會無會有點「失禮」，對於其他乘客來說，這樣難免不太好。

底下的網友也都表示「這叫沒公德心，只顧自己的感受不顧別人的感受」、「密閉空間不好吧....車廂都會殘留氣味 」、「我覺得可以吃東西 但味道重的不可以 會影響他人」、「這是公德心和教養的問題！」、「有遇過，味道真的很可怕啊啊啊啊」、「臭豆腐真的太狂了」、「密閉式空間，吃這個實在很不妥」，另外高鐵的確有規定不得在車廂內食用味道過重的食物。

(中時電子報)

高鐵規定搭乘時不得攜帶味道過重之食物。(圖/翻攝自高鐵官網)

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