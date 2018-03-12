范瑋琪、張韶涵8年恩怨未解 命理師解密！

范瑋琪、張韶涵8年前開始被傳不合。（中時資料照）

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中時電子報
命理師江嘉葉。（江嘉葉提供）

歌手范瑋琪、張韶涵曾是同門師姊妹，近來雙方的8年恩怨卻頻頻被提起，掀起兩派粉絲吵翻天，對於兩人過去感情好到不行，如今卻撕破臉，令人不勝唏噓，而命理師江嘉葉就點出，其實兩人上世也是好朋友卻因故疏遠，這世能再度重逢，很有重拾友誼的緣分。

江嘉葉表示，張韶涵和范瑋琪在過去世都是仙女，同樣負責送公文的工作，因年紀相仿、相處愉快，兩人即成為相當要好的朋友。但有一次天庭舉辦舉辦一個大型送公文比賽，過程中要經過高山森林、湖泊等障礙，需有很強的體力和很好的飛行功夫，而好勝的兩人為了想得地衣，便常常獨自在夜晚自我訓練，於是逐漸埋下心結，進而互不說話，距離越來越遠。

而今世的張韶涵，柔中帶剛、堅強有毅力，與人相處時，會因人而異有不同態度，雖有著中規中矩的外表形象，但事實上很活潑調皮，事業蒸蒸日上到42歲，因爲雙權有力，鼻孔帶財，之後持平。

范瑋琪則是很認真、有責任感的人，從她頸椎有力看來，並不易被擊倒，加上待人合藹可親、唇形潤滑有氣，所以人緣不錯，不過事業運會稍有退步，要加油。

江嘉葉最後表示，兩人各有一片天「搶輸贏傷和氣」，並點明「這一世有幸能再度成為朋友，上天的安排就是要你們兩人重拾友誼，成為好友。」

(中時電子報)

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