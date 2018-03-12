短期專業軍官少尉薪近5萬 招募員：想爽別來！網問：有世襲制？

2018年03月12日 01:14 中時電子報 高德順

國軍實施募兵制，基層招募壓力真的很大，近期除了瘋招募「後備戰士」，面對基層軍官缺員非常嚴重的情況，國軍近期推出「短期專業軍官班」，少尉軍官薪水近5萬，由於第一梯報名時間是3月15日展開，國軍招募員忙著在臉書社團宣傳，有人提出敏感尖銳的問題，例如終身俸還有沒有？軍中在洪仲秋事件發生後有比較好？還有網友詢問薪資、階級是否有「世襲制」，令人啼笑皆非。招募員同時也提醒「想爽就不要來」，想進來就一定要學會吃苦，人各有志，要當酸民你自己當。

國軍短期專業軍官少尉薪近5萬(翻攝臉書)

有國軍招募員近期在臉書粉專宣傳「短期專業軍官班」，大學學歷、22-32歲之間青年，受訓22週合格後，授少尉軍官階級服役一年，薪水福利比照志願役，少尉軍官薪水48990元。招募員還特別寫道：「**想爽就不要來**，每個職業都有他的酸甜苦辣，不要想說裡面爽就想進來，想進來就一定要學會吃苦，不要進來了又後悔被人看不起；人各有志，不要來筆戰，沒有職業是每個人適合的，也沒有100%是好的，要當酸民你自己當，我沒有批評你也沒欠你什麼，請酸民自重。

有網友留言表示「福利真好，我退伍快20年了。可以嗎？」也有網友說，「打死我都不會再回到部隊……根本就是比較自由的犯人而已」；還有人樓歪問官階、薪資有沒有「世襲制」？有核彈操作軍官班嗎？騙人進去有獎勵嗎？也有網友認真詢問「軍中洪仲秋事件後有沒有比較好？」。招募員則回覆：「該案只是個例，好不好是看個人觀點，我是覺得一直都不錯，雖說偶爾遇到不好的狀況，但是當做是挑戰也不賴。」

(中時電子報)