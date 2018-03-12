北農總座看不懂報表又如何？網友一張圖神解 酸度破表！

北農總經理吳音寧被爆年薪250萬卻不會看財務報表，網友一張圖神解，酸度破表！(圖擷自臉書阿德漫畫粉專)

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中時電子報

台北果菜市場近期連續休市引發菜價暴跌，網路瘋傳北農總經理吳音寧去年在台北市議會質詢影片，吳被爆年薪250萬卻不會看財務報表，不知道公司總營收，網友在臉書上傳一幅插畫狂酸吳音寧與父親吳晟。畫中女子說：『阿爸，我看不懂報表喔！』，阿爸回：『安啦！妳說妳愛呆丸就好…』網友紛紛留言，真的是太靠北了，神圖！千言萬語一張圖，比檸檬還酸百倍！

台北市議員徐世勳質詢北農總經理懂不懂財報？吳音寧回答：「還在學習中」(截圖自徐世勳臉書)

北農連續休市事件，「阿德漫畫」在臉書粉絲專頁貼出一張插畫，畫中「吳父」踩著跪在地上的軍公教，將女兒推上年薪250萬北農總經理。女兒說：『阿爸，我看不懂報表喔！』，阿爸：『安啦！妳說妳愛呆丸就好…』；手捧2元高麗菜的農民則是一旁飆淚：「阮菜農係真淒慘，恁吃尬爽歪歪」。

這張插畫短短一天就有一千五百多名網友分享按讚。網友留言："愛呆丸"就可領年薪250萬元，財務報表不會看也沒關係；「老爸幹掉軍公教，女兒幹倒果菜農，一門豪傑！」，資歷不可靠，買衣服選綠色的就對了；以前民進黨罵國民黨酬庸說是養肥貓，民進黨執政後養了更多更肥更大的肥貓；一人得道，雞犬升天；還有網友說：國中國文吳晟的詩句「甜蜜的負荷」，原來是指這個。

(中時電子報)

文章來源：阿德漫畫臉書

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